Rosa do deserto, a flor ideal para dar à mãe no Dia das Mães: atrai boa sorte

A rosa do deserto tem muitos benefícios que a tornam ideal como presente para a mamãe

Embora todos os dias sejam ideais para dar uma flor para a mãe, o Dia das Mães é uma data que não pode ser esquecida, pois muitas mães esperam ser mimadas com esse gesto.

As espécies são infinitas e todas são um reflexo do carinho que sentimos por elas, mas uma das mais especiais para presentear neste dia é a Adenium obesum, mais conhecida como rosa do deserto.

As razões para presentear a rosa do deserto no Dia das Mães

Também conhecida como rosa de inverno, a espécie da família Apocynaceae não é apenas decorativa e capaz de dar vida a qualquer lugar, suas flores são extremamente bonitas e têm uma grande durabilidade.

Os tons desta flor são variados, desde o clássico rosa forte, passando pelo amarelo até o violeta e vermelho. Portanto, você pode escolher o tom que mais agrada à sua mãe para fasciná-la completamente.

A floração ocorre principalmente na primavera e verão, mas suas flores podem ser admiradas durante todas as épocas. Por isso, é um presente perfeito para dar a uma mãe em seu dia especial.

Mas isso não é tudo. A rosa do deserto também atrai boa sorte, abundância e prosperidade, de acordo com o feng shui. Por isso, quando suas flores desabrocham, seus espaços são preenchidos com riqueza e sorte.

O caule separado representa a fertilidade e exuberância, por isso deve-se procurar mantê-lo com uma boa espessura para que nada disso falte em nossa casa e a boa sorte encha a vida.

Os cuidados necessários para a rosa do deserto florescer

O melhor da rosa do deserto é que requer poucos cuidados para sobreviver. No entanto, esses requisitos específicos devem ser atendidos se você quiser mantê-la muito bonita e sempre florida.

Tais como uma iluminação adequada, um passo fundamental para que cresça e floresça, independentemente da estação. Por isso, deve ser colocada em um local onde esteja exposta à luz solar direta.