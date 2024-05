Quantas horas se deve dormir para viver mais anos, de acordo com os especialistas

Viver uma vida saudável e longa é um objetivo compartilhado por muitos. Embora não exista uma fórmula mágica, existem muitos hábitos que você pode adotar para aumentar suas chances de alcançá-la, como a alimentação, atividade física, saúde mental e o descanso necessário, especialmente as horas de sono suficientes.

ANÚNCIO

De acordo com pesquisas do American College of Cardiology, dormir bem pode adicionar mais anos de vida. Ter um sono de qualidade como hábito ajuda o coração e a saúde.

Dormir é uma necessidade biológica essencial, tão importante quanto comer ou respirar. No entanto, na sociedade atual, onde o ritmo de vida é acelerado e as horas do dia parecem não ser suficientes, a importância do sono costuma ser negligenciada.

Quantas horas se deve dormir

De acordo com Alison Moore, professora de medicina e chefe de geriatria, gerontologia e cuidados paliativos da Universidade da Califórnia, campus San Diego. “À medida que as pessoas envelhecem, elas precisam dormir mais em vez de menos”.

De acordo com a Fundação do Sono dos EUA, o número de horas de sono recomendadas para pessoas entre 18 e 64 anos é de 7 a 9, enquanto em adultos com mais de 65 anos, o ideal é de 7 a 8.

No entanto, é importante salientar que não se trata apenas das horas, mas sim da qualidade, não ter dificuldade para dormir, não usar medicamentos e sentir-se descansado no dia seguinte.

“Não basta dormir horas suficientes. Realmente é necessário ter um sono reparador e não ter muitos problemas para adormecer e manter o sono (...) Portanto, se pudermos melhorar o sono em geral e identificar distúrbios do sono, poderemos prevenir parte da mortalidade prematura, disse o Dr. Frank Qian, médico do Beth Israel Diaconisa Medical Center, membro clínico da Escola de Medicina de Harvard e coautor do estudo da American College of Cardiology.”

O horário ideal para dormir seria entre as 22:00 e 23:00, de acordo com a Associação Europeia do Coração.

Por que é tão importante dormir?

O sono não é apenas um momento de descanso para o corpo, mas sim um processo ativo em que o cérebro desempenha funções cruciais para a saúde física e mental. Durante o sono, ocorrem processos como: consolidação da memória, restauração física, fortalecimento do sistema imunológico e regulação do estado de espírito.

De acordo com um estudo, a quantidade de sono está relacionada ao risco de morte por qualquer causa. Dormir muito pouco ou muito pode afetar o coração.