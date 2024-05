Perfumes femininos em promoção: ainda dá tempo de comprar estas 4 fragrâncias da Natura para o dia das mães

Se você demorou muito para comprar um presente para o Dia das Mães, comemorado no próximo domingo (12), um novo perfume pode ser uma boa escolha.

Segundo o youtuber Moises Maciel, do canal ‘Meu Perfume’, as 4 fragrâncias a seguir da marca Natura podem ser as escolhas perfeitas, e ainda apresentam um bom preço. Confira!

Essencial Exclusivo Floral

Com um nome autoexplicativo, este é um perfume floral branco e sofisticado, que traz o famoso ‘cheiro de rica’.

As notas de topo são Cítricos, Maçã, Notas Verdes e Mandarina. As notas de coração são Jasmim, Jasmim Egípcio, Frésia, Lírio, Gardênia, Tuberosa, Pêssego, Notas de Óleo, Lírio-do-Vale, Rosa, Violeta, Gengibre, Ylang Ylang, Jacinto e Cravo e as notas de fundo são Almíscar, Caramelo, Iso E Super, Sândalo, Âmbar e Cedro.

Meu Primeiro Humor

Não possui tanta fixação quanto o perfume citado anteriormente, contudo, faz parte de uma das linhas mais clássicas da marca. Projeta bem durante uma hora e combina bem com o público jovem.

As notas de topo são Pera, Cítricos e Cassis. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Jasmim e Castanha-do-Pará e as notas de fundo são: Sândalo, Almíscar e Âmbar.

Essencial Exclusivo

De acordo com o especialista, este é um perfume mais ‘classudo’, que apresenta um estilo mais ‘mulherão’ e imponente.

As notas de topo são Notas Frutadas, Mandarina e Laranja. As notas de coração são Magnólia, Frésia e Rosa e as notas de fundo são: Almíscar, Sândalo e Vetiver.

Essencial Oud

Segundo o youtuber, este é seu aroma favorito da lista. Ideal para quem gosta de perfumes potentes, contudo, traz um cheiro que não incomoda. Ideal para sair a noite, pois chama muita atenção.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pimenta Preta, Frutas Secas e Damasco. As notas de coração são Rosa, Priprioca, Jasmim, Pralinê, Bálsamo de Gurjan, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Loukhoum e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Copaíba, Baunilha, Sândalo, Cedro, Âmbar Cinzento, Cashmeran, Almíscar, Patchouli e Ambroxan.