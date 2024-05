O que é o fake bob, o corte em tendência para 2024 que até JLo aprova

Se estiver procurando uma maneira de renovar o seu visual em 2024, apresentamos o fake bob, um novo corte de cabelo curto, cheio de personalidade e movimento, que vai te tirar da zona de conforto. É uma reinvenção do clássico bob com um toque moderno, adequado para mulheres de todas as idades.

ANÚNCIO

Seu nome vem, como se pode intuir, do fato de não ser o típico bob reto que chega até a altura da mandíbula, mas sim os especialistas fizeram importantes variações para estar de acordo com as novas tendências.

O que é o fake bob, o corte de cabelo que está se popularizando em 2024?

De acordo com o portal 20minutos, o fake bob é um corte de cabelo adaptado para mulheres que não querem passar muito tempo arrumando seus cabelos e que consiste em um falso chanel que deixa mechas soltas, com pontas cortadas e que também pode ser assimétrico.

“Na hora de realizá-lo, é conveniente afastar o cabelo da parte superior para poder cortar o da parte inferior traseira, prendendo-o em um coque solto mas bem preso, que será a base para as mechas superiores que deixaremos cair em pequenas seções,” explicou o cabeleireiro, David Lesur, à mesma fonte.

“Fica melhor em cabelos ondulados e em camadas, as ondas podem ser feitas com prancha ou babyliss, e devem ser fixadas com spray fixador”, recomendam, para um penteado digno de celebridade. Com as pontas para fora e até mesmo no estilo molhado, vimos isso em celebridades como Jennifer Lopez.”

Na Glamour, por sua vez, eles garantem que é mais como um overcut “mais curto na frente e mais longo atrás. Com uma transição mais sutil do que o mullet mas mais marcante do que nos cortes em camadas como o corte de borboleta”, que você pode adaptar de acordo com sua personalidade.