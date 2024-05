Melhor que o mullet? O corte de cabelo shullet será tendência por favorecer todos os rostos

O corte shullet será um dos mais populares de 2024, os especialistas o classificam como o estilo que vai arrasar nesta temporada, então se você se considera uma mulher ousada e criativa que não se importa em explorar novas tendências, então você deve experimentá-lo.

Para 2024, os estilos de cabelo têm uma nova vida e parece que a estética vintage se tornou a grande protagonista, trazendo de volta o volume, franjas e toques retro como o corte butterfly, o famoso mullet que Peso Pluma se tornou referência e mantendo cortes como o bob, mas com inspiração na era dourada de Hollywood.

Se você é daquelas que não tem medo da mudança e busca dar um toque de frescor ao seu visual, então o corte shullet é para você, é divertido, favorecedor, rejuvenesce e ainda te coloca na tendência que todos amarão em 2024. O que está esperando para algo novo e ousado?

Corte shullet Pinterest (Pinterest)

O corte shullet é uma mistura entre o mullet e o corte de cabelo estilo shag, criando um visual moderno e despojado

Trata-se de uma combinação do shaggy e do mullet, resultando no já famoso shullet que tem chamado a atenção por seu movimento e frescor, nos presenteando com um dos cortes de cabelo mais icônicos que são dignos de admiração e que estão de volta dos anos 80.

Para distingui-lo, você só precisa ter em mente que o shullet é alcançado a partir de muitas camadas, sejam elas desfiadas e desfiadas que começam na parte superior, que são as que ajudam a criar essa camada de movimento tão característica desta famosa década. Pode ser reto ou inclinado, para a franja a regra é a mesma.

A quem favorece o corte shullet?

O melhor do shullet é que se trata de um corte que favorece a todos os rostos, pois tem uma característica adaptável em sua estrutura que ajuda a destacar qualquer mulher, além de ajudar a rejuvenescer e tirar alguns anos de idade, tornando-o uma opção ideal a partir dos 30 anos para parecer atualizada.

Não se deixe enganar, este estilo se adapta perfeitamente a rostos redondos, embora possa parecer que cria um quadro ao redor dessa forma, não é o caso, pois sua estrutura muda de acordo com as necessidades, além disso, independentemente de seu cabelo ser liso, cacheado ou ondulado, ainda é uma das opções ideais para qualquer pessoa.

Seja com cabelo longo ou curto, o volume se concentra na parte superior e vai diminuindo à medida que cai, além disso, é um corte de cabelo muito relaxado, fácil de pentear, com o qual você não terá que lidar muito, além de ter aquele toque roqueiro digno de uma mulher livre, empoderada, criativa e divertida.

Então considere este corte de cabelo em sua próxima visita ao salão de beleza, opte pelo corte shullet, é favorecedor e versátil, a opção perfeita para todas as mulheres que gostam de explorar algo novo e se atrevem a grandes e exóticas mudanças.