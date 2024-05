Melhor que a clássica francesa! Unhas cromadas são sofisticadas e versáteis

A manicure francesa nem precisa de apresentações, pois desde o ano 2000 se tornou um dos favoritos dos salões de beleza, sendo o preferido em casamentos, grandes festas e por mulheres elegantes que sabem perfeitamente que menos é mais.

Em 2024, as tendências estão se movendo em uma única direção, a naturalidade, trazendo um ar fresco e renovado aos looks, demonstrando que não são necessários muitos elementos para acertar em um visual, essa é a razão pela qual as manicures japonesas, italianas, brasileiras e russas se tornaram tão populares.

A manicure francesa tem se transformado aos poucos para continuar agradando ao público, passando de seu estilo clássico nos anos 2000, mudando em 2010 para adotar uma forma espelhada e, em 2020, apostando no cromo, o que a torna um dos designs que soube enfrentar o tempo, mantendo sua posição como número um.

O que são as unhas cromadas e para quem elas ficam bem?

Não são nada mais do que um design de manicure que combina o clássico francês com toques cromados que trazem luminosidade às suas mãos, além de conseguir um efeito limpo, dando um toque especial a esta famosa manicure que tem sido a favorita por décadas.

O efeito cromo é obtido através do uso de um pó especial feito de metal, cristal e pigmentos que são aplicados nas unhas para dar aquele estilo brilhante. Embora possa ser aplicado como uma camada em toda a unha, dando um ar semelhante ao de donuts envernizados popularizados por Hailey Bieber, também existem outras opções que vamos apresentar.

5 designs de unhas francesas cromadas

O melhor de tudo é que as unhas francesas cromadas ficam bem em todas e é um design super versátil que combina com qualquer visual, então você não precisará se preocupar com essa nova reviravolta que traz modernidade e frescor às unhas francesas.

Estilo ombré

Em 2024, as unhas cromadas serão uma tendência, aposte no estilo francês em forma de ombré e destaque seu glamour. Além disso, são suficientemente vistosas para receber elogios em suas mãos, mantendo sua essência minimalista.

Perfeitas para um casamento

Opte pelo clássico francês com uma camada de cromo, eles parecem elegantes, diferentes, são perfeitos até mesmo para um casamento.

Mude a sua cor

As 'unhas francesas de cromo' não precisam necessariamente ser brancas, dê uma volta na cor, neste caso douradas, mas também ficam muito bem em rosa, prata, azul e outros tons que podem até ser alusivos à primavera e ao verão, perfeitos para dias de outono ou inverno.

Adicione detalhes em 3D

A manicure francesa se adapta a tudo, não só combina com qualquer visual, mas também fica perfeito se combinar com outros elementos, por isso, além de adicionar o efeito cromado, coloque alguns detalhes em 3D como cristais.

Adicione detalhes

Você pode adicionar detalhes à mão livre ou linhas leves que façam se destacar e parecer diferente, você verá que há muitas maneiras de transformar o design francês.