Isto é o que todas as mães devem cuidar em relação à sua pele

As mudanças na pele durante a gravidez são inevitáveis e significativas para todas as mães. Em reconhecimento a esta fase da vida de algumas mulheres, a Avon oferece um guia especializado para o cuidado da pele, com recomendações para aquelas mulheres que se tornaram mães.

Após a maternidade, a pele pode mostrar sinais de cansaço, desidratação ou alterações na pigmentação. É essencial adotar uma rotina de cuidados com a pele que atenda às necessidades específicas de cada etapa da vida. A marca possui uma linha especializada para todas as idades chamada Anew.

Hidratação profunda: os cremes e soros ricos em ácido hialurônico e glicerina ajudam a repor e manter a umidade da pele.

Dica: para uma hidratação profunda, recomendamos Anew Hydra Pro Vita - D.

Cuidado com a pigmentação

Muitas mulheres experimentam mudanças na pigmentação, devido às flutuações hormonais. Incorporar produtos com vitamina C e protetores solares de amplo espectro SPF 30 ou mais protegem a pele e o tom.

Dica: sugerimos experimentar o Anew Vitamina C, um creme antioxidante que também melhorará a aparência e dará brilho.

Para mães jovens

Limpeza e esfoliação suave: A pele mais jovem pode enfrentar surtos pós-parto devido a mudanças hormonais. Opte por limpadores suaves e esfoliantes não abrasivos para manter os poros livres de impurezas sem irritar a pele.

Cuidado preventivo: a partir dos 25 anos é um bom momento para prevenir sinais precoces de envelhecimento, integrando um creme pró-envelhecimento que contenha Vitamina C, ácido glicólico e nunca sair sem proteção solar.

Para mães maduras

Nutrição e regeneração: a pele madura tende a ser mais fina e seca. Procure por ingredientes como ceramidas, óleos essenciais e retinoides, que ajudam a fortalecer a barreira cutânea e promover a renovação celular.

Firmeza e elasticidade: com o passar dos anos, a produção de colágeno e elastina diminui. Inclua produtos com ingredientes que estimulem a produção de colágeno, como vitamina A e C, e considere tratamentos como a terapia com luz LED.

Dica: Use o sérum facial Anew Protinol Power que, através de seu composto patenteado Protinol, restaura o colágeno da sua pele.

Já tens este guia pronta para partilhar com a mãe, celebra com ela partilhando um momento de autocuidado. Lembra-te que o skincare não é apenas parte de um ritual de beleza, mas sim uma forma de cuidar e respeitar o corpo em cada etapa da vida.