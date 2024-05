Horóscopo do fim de semana: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião de 10 a 12 de maio de 2024

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Leão

Chegam mudanças positivas nos negócios. Procure ser discreto e prudente com quem discute os seus objetivos para que você não tenha problemas de inveja.

Evite brigar e entenda que você deve estar em paz com todos ao seu redor. Convite para um passeio ou viagem.

Tenha cuidado com infecções. Procure ser mais racional no amor e paixão. No amor você permanecerá muito estável com seu parceiro e os solteiros se envolvem em um novo romance.

Virgem

Festas e alto magnetismo. No amor você deve evitar mentiras para não machucar seu parceiro, lembre-se que a verdade é sempre o melhor.

Neste fim de semana você terá muitos afazeres. Tenha cuidado ao voltar a se conectar com o seu ex.

Chance de sair de todos os problemas econômicos que o cercam. a sorte começará a mudar e as energias positivas ficam por mais tempo. Não empreste dinheiro se não estiver com certeza dessa decisão.

Libra

Você continuará tendo sorte em tudo relacionado ao dinheiro, é o momento ideal para formar estabilidade.

Saiba controlar seu mau humor e evite passar por situações complicadas com as pessoas que mais o amam. Tenha mais paciência. Você vai viajar em breve.

Você receberá novidades que lhe darão muita felicidade. Alguém próximo pode descobrir problemas de saúde. Tente ser mais positivo esse fim de semana.

Escorpião

Chance de comemorar e ir para festas. A boa sorte chegará com muita força. Você deve se vestir com cores vivas para que as boas energias fiquem com você.

Você se atreve para novos rumos no negócio ou emprego. Nas questões do coração, busque alguém que esteja com você por amor, não por interesse.

Procure um parceiro que compartilhe a paixão com você. Não brigue mais com sua família ou amigos, o melhor é a compreensão.