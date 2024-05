Horóscopo chinês: os signos que terão muita sorte neste final de semana.

Rato

(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Momento perfeito para explorar seu intelecto e sua genialidade interior. A autenticidade abrirá novas oportunidades no amor durante uma reunião social. Aproveite o apoio e a confiança de amigos e entes queridos.

Tigre

(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

A chave deste momento é aceitar o apoio cósmico e focar no crescimento pessoal. Nos relacionamentos, confie nas escolhas, priorizando a autoestima. As energias cósmicas estão alinhadas para favorecer o crescimento de projetos pessoais ou redes de contato.

Coelho

(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Este é o momento ideal para manifestar aspirações com fé inabalável. Confie na intuição e priorize a cura nos relacionamentos românticos. Fique atento aos sinais que surgem durante os passeios com amigos. Boas vibrações para cinco signos de acordo com a astrologia oriental.

Macaco

(1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Neste final de semana, aproveite a magia da manifestação e abrace o crescimento pessoal. O horóscopo sugere registrar no diário os desejos de permanecer fiel às aspirações românticas, mas lembre-se de priorizar o autocuidado.

Porco

(1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Abrace a doçura da vida e cultive conexões significativas. Apaixonado, ter o poder de materializar qualquer desejo; Basta acreditar. Em seu trabalho e carreira, promova relacionamentos positivos no local de trabalho para alcançar o sucesso mútuo.

Com informações do site C5N