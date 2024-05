Difusor em cachos: aprenda a secar o cabelo cacheado para fios sem frizz

Secar cabelos cacheados, ondulados ou crespos pode ser um desafio, especialmente quando se deseja manter a definição e o volume.

Uma das melhores maneiras de finalizar esses tipos de cabelo é com o uso de um difusor, um acessório que se acopla ao secador e ajuda a realçar a forma natural das ondas e cachos.

O difusor controla o fluxo de ar do secador, evitando que os fios se desfaçam e proporcionando uma secagem mais uniforme.

Abaixo listamos algumas dicas para utilizar o difusor e alcançar resultados incríveis. Confira!

Dicas essenciais para secar o cabelo com difusor

Remova o excesso de umidade com camisa de algodão

Antes de iniciar a secagem, utilize uma camisa de algodão para retirar o excesso de água do cabelo. A cabeleireira Mariana Matos recomenda esse método por causar menos atrito e fricção, reduzindo o frizz e facilitando o processo de secagem.

Use um leave-in com proteção térmica

Mesmo com o difusor controlando a saída de ar do secador, é essencial aplicar um leave-in com proteção térmica para evitar danos e ressecamento dos fios. Além disso, o leave-in ajuda a tratar os cachos, mantendo-os mais definidos e hidratados.

Deixe o creme secar parcialmente

Para cabelos mais volumosos, espere o creme de pentear criar um efeito mais estruturado antes de usar o difusor. Esse truque facilita o processo de secagem e ajuda a manter a definição dos cachos.

Ajuste a temperatura e a velocidade do secador

Utilize sempre temperatura e velocidade média ou baixa para proteger os fios. Temperaturas altas podem danificar a fibra capilar, tornando os cabelos mais sensíveis e propensos à quebra. O vento mais frio e lento mantém a integridade dos cachos.

Reduza o fator encolhimento

Posicione o difusor nas pontas dos cabelos com o secador desligado. Depois, ligue o aparelho e amasse os fios em direção à raiz. Essa técnica dá volume sem causar frizz. Se você quiser evitar que os cachos encolham, minimize a ação de “amassar” os fios.

Escolha o difusor adequado

Existem diferentes tipos de difusores no mercado, e escolher o certo pode fazer a diferença nos resultados. Alguns modelos são melhores para cabelos cacheados, enquanto outros atendem melhor os cabelos ondulados. Invista em um difusor que seja adequado para o seu tipo de cabelo.

O uso do difusor pode transformar a maneira como você finaliza os seus cachos. Seguir essas dicas garantirá uma secagem mais eficaz, com cachos definidos, volume controlado e menos frizz.

Adotar a ferramenta certa e os produtos adequados pode fazer toda a diferença na sua rotina de cuidados capilares.