Dia das Mães: as melhores flores para presentear

No dia 12 de maio de 2024, será celebrado o Dia das Mães, então se você quer surpreender a sua, faça isso com flores que vão elevar o ânimo dela e fazê-la se sentir especial. A maioria das mulheres adoram esse gesto clássico que as conecta com feminilidade e ternura, sendo um complemento ideal mesmo se você já preparou outro presente para ela.

ANÚNCIO

Quais são as melhores flores para presentear no Dia das Mães?

De acordo com o Soy Carmín, para esta celebração tão especial, é fundamental que as flores sejam vermelhas, pois simbolizam amor e admiração, além de trazerem alegria aos espaços com seu tom vibrante.

Por esse motivo, uma das melhores flores para presentear no Dia das Mães são as rosas, que são um clássico em cada data especial por transmitir paixão, também representam um afeto profundo e duradouro que transcende o tempo.

As rosas são sempre um grande acerto Flores de presente (Freepik)

Da mesma forma, pode surpreender a mãe com lírios, que os especialistas afirmam estar associados à inocência e à pureza. Dar um ramo desta flor é comum para expressar boas intenções e os melhores desejos para outra pessoa que amamos.

Os tulipas também estão na lista, amplamente conhecidos por sua delicadeza, sensibilidade e originalidade. Dizem que é a flor da vida e do amor sincero e fiel. Não são reservados apenas para casais e são permitidos em outras cores como branco e rosa, que também estão associados ao amor filial.

Tulipas Freepik

A papoula é uma planta com flor com um grande significado. Está relacionada com a paz, o amor e o sonho, segundo interpretações da cultura grega. Para os egípcios, esta flor era um símbolo da beleza e juventude da mulher, por isso facilmente pode entrar na lista de considerações.