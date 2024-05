Como superar um relacionamento amoroso com um narcisista

Como superar um relacionamento com um narcisista

Sair de um relacionamento tóxico é um processo lento, doloroso e deixa uma grande marca, que permanece para sempre, fazendo com que algumas pessoas pensem que nunca mais se recuperarão, sem parar de pensar no que deixaram para trás. No entanto, isso é completamente normal, especialmente se você foi vítima de um manipulador narcisista.

No início, eles são tão carinhosos, atenciosos, atentos, mas aos poucos começam a aparecer os traços típicos dos narcisistas, aquele ar de superioridade exagerado com o qual esperam ser adorados, a manipulação chega junto com humilhações e vexames. Ao ponto de começarem a apagar lentamente a autoestima de seu parceiro.

A ponto de buscar fazer com que seu parceiro se sinta mal quando conseguem sair do relacionamento, insinuando que estão renunciando a uma parte importante de suas vidas da qual se arrependerão, afirmou a psicóloga Judith Orloff, especialista da Universidade da Califórnia em Los Angeles no portal Psychology Today.

Por isso, deixar para trás um narcisista é uma grande proeza, mas deixa uma cicatriz, então, como superar esses traumas, como voltar a amar novamente, como fortalecer a autoestima, quanto tempo levará para voltar à ‘normalidade’. Um sem fim de perguntas bombardeiam a mente das sobreviventes, por isso hoje te dizemos como conseguir.

1. Não suplique

Este conselho é principalmente para as mulheres que foram deixadas, já que eles costumam manipular para conseguir o que precisam dessa pessoa e, quando já não é mais útil, simplesmente a descartam. O importante é não cair na tentação e se apegar à ideia de que é melhor assim.

2. Seja forte

Se for a mulher que conseguiu se libertar desse tipo de parceiro, Orloff afirmou que é necessário se preparar para a batalha, pois eles farão de tudo para que a garota se renda, pois em suas mentes só processam que estão perdendo alguém de quem podem tirar proveito.

3. Adeus aos lamentos

O mais provável é que a raiva por permitir tanto abuso faça a vítima explodir de raiva, para depois acabar em depressão e sentimento de culpa, mas é realmente necessário passar por essa fase e também estabelecer um limite: ‘Até aqui’, porque essa pessoa não pode continuar sendo a protagonista de sua própria vida. Então, é importante pensar no que pode ser feito daqui para frente, em que se pode investir o tempo, como recuperar o que foi perdido e como fortalecer a confiança em si mesma.

4. Apostar na motivação

Está claro que não se trata de um processo fácil, mas também não é algo do qual não se possa sair. A frustração e a raiva consomem as energias e a motivação, por isso é importante começar a ver as coisas boas da vida, passear, procurar fontes de motivação, fazer outras atividades que antes não fazia, até mesmo considerar mudar de ares e se mudar para outra cidade ou setor, para recomeçar a vida.