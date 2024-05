Como combinar as calças legging capri

Desde o final de 2023, as leggings capri surgiram como uma das peças de roupa com potencial de tendência em 2024. Os especialistas em moda não erraram e aos poucos elas se tornaram uma das mais desejadas.

ANÚNCIO

As leggings têm uma estética retro, muito usadas durante os anos oitenta. Também têm suas detratoras devido à forma como 'cortam' as pernas, exatamente na altura da panturrilha.

No entanto, são peças básicas no guarda-roupa de todas, pois são confortáveis, versáteis e podem ser combinadas de várias maneiras para criar looks para todas as ocasiões.

Assim como em tudo, as coisas vão mudando e se ajustando às tendências e necessidades atuais, então os favoritos deste ano para uso diário serão as leggings abaixo do joelho.

Existem muitas maneiras de combiná-las e aqui mostramos algumas para dar um toque extra ao seu visual:

Conjunto esportivo com leggings capri

Uma das melhores formas de usar essas leggings e que com certeza nunca vai falhar é montando um look completamente esportivo. Com um top, moletom e tênis, você estará confortável e fresca durante todo o dia.

Leggings Capri com blazer oversized

Se o que você procura é algo mais elegante para uma reunião de trabalho ou jantar formal, basta adicionar um blazer na parte de cima para elevar o nível do look.

Leggings Capri com sapatilhas de balé

Este tipo de calçado é perfeito para usar com suas capri, são delicados, coquetes e farão você parecer incrível. Se você está procurando algo mais formal, as cores neutras são uma ótima opção, mas também pode brincar com as cores e obter ótimos resultados.

Calças justas formais Capri

Uma camisa ou top mais formal, ajudarão você a alcançar a combinação perfeita para o evento que você tem planejado.

Calças legging Capri e acessórios

Os acessórios são peças-chave para que qualquer look funcione e neste caso não é exceção. Complemente com óculos, joias e sua bolsa favorita.