As revelações do tarot desta sexta-feira (10) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

O clima leve tomou de conta, a vontade agora é de ter asas de borboleta. Depois de passas alguns momentos difíceis, as decepções e tristezas também são superadas. Uma nova fase começa, então aproveite este momento.

Touro

O tempo passou como um furacão que quebrou as folhas das árvores. Você sentiu isso de forma muito direta. Apesar de tantas dificuldades sofridas, hoje tem mais coragem. Aprendeu com a experiência. Você agora poderá apreciar o pôr do sol.

Gêmeos

Não se perde no labirinto da especulação, vai direto ao ponto, é pontual e concreto, com poucas palavras que escolhe com cuidado e se apega aos resultados para definir o rumo. Conduz conversas formais e informais com tranquilidade para tocar pontos complicados sem se atolar nos temas.

Câncer

Segundo alguns, depois da pandemia você ficou retraído. Antes era mais sociável, menos transcendental, ria mais, tinha menos medo de catástrofes e doenças e confiava. Hoje é mais crítico, suas opiniões contundentes apontam para o que está errado e mostram o quão pouco se faz para remediar isso.

Com informações El Espectador