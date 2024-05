As blusas de gola alta estarão em alta

Existem peças no guarda-roupa que conseguem desafiar as leis do tempo, demonstrando sua versatilidade para diferentes climas, mas, há outras das quais se tem um conceito diferente e até errado, é por isso que as blusas de gola alta são consideradas apenas para o inverno, mas aqui mostramos que não é assim.

As blusas de gola alta estão prestes a demonstrar que sua versatilidade é maior do que muitos pensam, esta é a razão pela qual alguns especialistas em moda consideram este tipo de peça como atemporal, fazendo qualquer mulher que a use parecer glamourosa.

Blusas de gola alta Pinterest (Pinterest)

O que são blusas de gola alta?

As blusas de gola alta, são uma das peças mais populares nas temporadas de frio e em lugares com climas gelados, no entanto, há quem sugira que este tipo de roupa é atemporal, mostrando que na verdade é muito mais versátil do que parece.

Como usar blusas de gola alta?

Um dos benefícios que esta peça oferece é a elegância que acrescenta aos looks, proporcionando um ar de altivez, ajudando a tornar os looks mais elaborados e complexos sem a necessidade de investir muito tempo pensando em como combiná-la.

Aqui estão algumas ideias de looks que você pode usar durante todo o ano e que farão você parecer uma verdadeira expert em moda, entre as considerações que você deve ter antes de usá-las estão os acessórios, se você é amante do estilo maximalista, então está no lugar certo, opte por brincos grandes e colares longos para um look sofisticado.

Para um visual fresco e formal

Quem disse que eram apenas roupas de malha? As blusas de gola alta estão se adaptando a outras temporadas, aqui temos um exemplo de uma turtleneck transparente com lingerie exposta e calça formal, neste caso é um visual totalmente preto ao qual podem ser adicionados acessórios dourados.

Para um evento formal

Para um evento formal ou para usar no escritório, opte por uma blusa de gola alta, neste caso com leves transparências, com calças retas e sandálias de salto que exalam luxo discreto.

Para climas incertos

Para climas incertos, combina uns jeans básicos, botins, a sua blusa de gola alta favorita e um casaco biker, terá um conjunto casual perfeito para sair com amigos.

Calça de alfaiataria

A calça de alfaiataria estará em alta dê um toque com uma blusa gola alta e sandálias de salto, você parecerá uma especialista em moda.

Para um visual casual

Os tênis não podem faltar, combine com uns Converse ou Adidas Samba, complemente com jeans, calças ou saias e dê o toque final com a sua gola alta.