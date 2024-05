Adeus saias! Os skorts são a peça favorita deste 2024 por serem duas em uma e assim podes usá-los com elegância

Se quiser exibir suas pernas com classe e elegância, esta peça é a indicada

Ficaram para trás as saias e os shorts em looks modernos, agora o que domina as tendências em 2024 são os skorts, que é uma combinação de saia e short.

ANÚNCIO

Já não terás que decidir se usas saia ou calções, com esta peça que é dois em um, poderás parecer sexy e moderna, sem parecer vulgar ou mostrar demais.

Esta peça é muito versátil e você pode combiná-la de muitas formas, não importa a sua idade, e aqui mostramos alguns trajes para você brilhar.

Skorts com camisa e saltos altos

Se quiser parecer sexy e elegante, pode optar por usar um skort branco ou preto com uma camisa e combinar dois estilos muito chiques.

Este outfit pode ser usado com saltos altos ou stilettos para parecer mais alta e elegante, e é claro, transmitir elegância.

Calções-saia e camiseta com tênis

Se quiser algo mais descontraído e confortável, mas igualmente elegante, você pode usar um skorts de ganga com uma camiseta branca.

Para este visual, o melhor é usar tênis brancos para que você fique confortável e na moda, sem descuidar da sua imagem.

Skorts com blazer e saltos ou tênis

Outra combinação vencedora e espetacular é usar uns skorts com camiseta ou body e complementar com um blazer em tom neutro.

Desta vez, dependendo para onde você vá, você pode usar sapatos de salto alto, alpargatas, sapatilhas ou tênis brancos e adicionar uma bolsa pequena e chique.

Skorts com suéter e botins

Também podes combinar esta peça moderna e chique que é um dois em um com um suéter curto e complementar com ténis ou botins pretos.

Para este visual, podes complementar com uma bolsa e um chapéu para elevar a tua elegância e dar um toque moderno, sem dúvida vais brilhar.