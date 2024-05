Adeus mom jeans? As calças barrel estão dominando em 2024: são elegantes e favoráveis

Os jeans são a peça básica do guarda-roupa de qualquer mulher, pois são tão versáteis e combinam com tudo que são uma das opções número um para um visual confortável e com os elementos necessários, é sem dúvida, o aliado do nosso armário que nos tem acompanhado em vários momentos de nossa vida.

Embora tenha passado quase uma década até o corte ‘skinny’ se tornar ‘obsoleto’, ainda está entre os favoritos do público em geral; a moda apostou em um novo estilo que promove ainda mais conforto e, apesar dos estilos de pernas largas e cintura alta, permitem que as mulheres destaquem ainda mais seu corpo através de formas folgadas que são ainda mais benéficas do que aquelas que se popularizaram desde 2012.

Há pouco mais de um ano, temos visto como as tendências estão se inclinando para os 'mom jeans', 'wide leg', e nesta temporada apostando nos 'capri' e 'culotte', que têm ganhado espaço. No entanto, há outro tipo de calça que se destaca por sua silhueta arrojada e as mulheres mais elegantes já estão optando por ela.

Jeans em tendencia 2024 Pinterest (Pinterest)

O que é a calça barrel e para quem ela é favorável?

Os especialistas em moda preveem o sucesso das calças 'barrel', que possuem um corte muito particular, mas não se assuste, pois são mais favorecedoras do que parecem e aqui explicamos como usar a tendência que será um sucesso ao longo de 2024 e à qual as mulheres elegantes já aderiram.

As calças barrel ou em forma de ferradura são caracterizadas pela perna em forma de ‘barril’, o que significa que têm uma silhueta curva na altura das pernas, são ligeiramente arredondadas, embora não caiam no estilo baggy, pois possuem uma silhueta reta com essa leve curvatura, não tão pronunciada como a dos ‘slouchy’.

É precisamente esse design reto, longo e curvo que ajuda a favorecer o corpo das mulheres, tornando-o uma das opções mais irresistíveis na hora de fazer uma mudança no nosso guarda-roupa, apostando em novas silhuetas.

Como combinar uma calça barrel?

A chave para usar esse tipo de calças é com sapatos, tênis brancos ou mocassins com sola tratorada, embora os especialistas recomendem apostar em calçados altos como saltos altos, botas ou plataformas que ajudam a estilizar o corpo e até mesmo proporcionam aquele toque retrô que está muito em alta neste 2024.

Combine calças barrel com um blazer

Se estiver procurando um visual elegante, adicione um blazer. Neste caso, é um visual totalmente azul que cria diferentes contrastes entre azul claro, sapatos vibrantes estilo kitten, calças barrel e uma camiseta branca.

Para um visual de escritório, aposte em calças de alfaiataria estilo barrel e uma camisa

Se estiver à procura de algo para o escritório, combine calças formais barrel, neste caso com pregas, com a sua camisa favorita, neste caso castanha, mas também fica perfeito com branca, preta, cinza ou em tons vibrantes, adicione umas sandálias de salto alto.

Fresco e confortável para a primavera com calças barrel e sandálias.

Adicione um cropped, adicione umas calças barrel e destaque sua silhueta com um cinto, complemente com sandálias e estará pronta para sair de forma casual ou conhecer um lugar novo.

Quem disse que não? Calças barrel com tênis

Com tênis também ficam maravilhosas, use calças barrel com tênis brancos, neste caso o visual fica maravilhoso devido aos contrastes de preto e branco, você parecerá uma verdadeira expert em moda.

Para um visual sempre elegante e confortável

Opte por calças barrel de cor creme com pregas, adicione um crop top justo que mostre sua figura e um par de sandálias de salto alto, você estará muito elegante.