5 sinais que denunciam que seu parceiro tem uma vida paralela e você não tinha percebido

Uma das situações mais decepcionantes que uma mulher pode enfrentar é perceber os sinais que denunciam que seu parceiro tem uma vida paralela. Muitas vezes, por autoengano, preferimos ignorar os sinais de alerta, ou então, vivemos no piloto automático e não percebemos a cruel realidade que está escondida atrás de nós.

ANÚNCIO

Seja porque ele tenha outro parceiro, seja casado ou até mesmo tenha formado uma família separada com filhos, se você se encontrar nessa situação, deve se afastar completamente dessa pessoa, pois alguém que realmente te ama não seria capaz de te enganar dessa forma. O amor cuida, protege e acompanha.

Ele se ausenta em longas viagens

Isso deve ser tratado com cuidado, pois pode ser que o seu trabalho ou profissão exija isso, mas é uma característica dos homens que têm uma vida dupla para poder passar tempo com sua outra família. Ele vai alternando entre as duas sob a desculpa de compromissos profissionais prolongados.

Recomendado:

Se é ambivalente quanto ao seu comportamento e “viaja muito”, pode estar escondendo algo | prostooleh / Freepik (Imagen de prostooleh en Freepik)

Sua rotina começa a mudar

Clássico da infidelidade, de repente começa a sair e chegar em casa em horários incomuns, trabalha mais horas do que o habitual, "sai" mais com os "amigos", tem menos dinheiro, se arruma de forma diferente ou parece fisicamente diferente. Todos esses mudanças indicam o esforço que ele faz para sustentar as duas.

Ele é muito reservado com seus objetos pessoais

Não pense em tocar no celular dele. Entre os sinais claros de que seu parceiro tem uma vida paralela está o fato de não te emprestar seu celular, não compartilhar senhas bancárias, não te deixar ver suas redes sociais, não gostar que você mexa em seu computador, entre outros. Caso contrário, você poderia descobrir a verdade.

Se de repente você perdeu os detalhes e mudou as histórias, suas mentiras começaram a vir à tona | Freepic Diller / Freepik (Imagen de Freepic Diller en Freepik)

Mudanças de humor

Manter uma vida paralela requer muita energia, esforço, tempo e dedicação, então pode ser propenso a mudanças de humor que vão desde a raiva até a tristeza, o estresse, a preocupação, a ansiedade e até a depressão.

Ele começa a esquecer os detalhes

Quando estava te conquistando, ele era muito atencioso, mas quando começa a se comprometer mais contigo, ele esquece as datas importantes (ou as confunde), te chama pelo nome de outra mulher por engano, conta histórias que não viveu contigo, entre outras coisas.