Confira a lista com as 4 plantas que você deve ter em casa se quiser encontrar o amor da sua vida este ano.

Orquídeas

As orquídeas não só são linds e enchem a sua casa de beleza, mas também a enchem de boas vibrações de amor.

O que o Feng Shui aconselha é que você as coloque no seu quarto e isso lhe dará as melhores energias, atraindo o amor da sua vida.

Peônias

As peônias são lindas plantas perfeitas para decorar a sua casa e também simbolizam a felicidade no casamento.

Portanto, esta planta não só aumentará a sua sorte no amor e o ajudará a encontrar o seu parceiro ideal, mas também preencherá sempre o seu relacionamento com energia positiva.

Rosas brancas, vermelhas ou rosa

As as rosas brancas representam pureza, as rosas vermelhas representam paixão e as rosas representam gratidão, de acordo com o Feng Shui. Elas são perfeitos para melhorar sua sorte no amor.

Estas rosas trazem beleza a qualquer recanto da sua casa onde as colocar e sem dúvida atrairá boas vibrações para que este ano possa encontrar a sua cara-metade.

Lírio da paz

O Lírio da paz é uma das plantas mais delicadas e bonitas que você pode ter em casa e segundo o Feng Shui ela limpa as energias negativas e cria harmonia na sua casa e na sua vida.

Com esta planta a sua sorte no amor mudará, além de fazer prosperar esse relacionamento e protegê-lo de qualquer energia negativa.

Com informações do site Nueva Mujer