Unhas decoradas passo a passo: 5 designs modernos e simples de fazer

As unhas decoradas ganharam popularidade entre pessoas que buscam adicionar um toque de estilo e personalidade à sua aparência.

ANÚNCIO

A beleza das unhas decoradas está na variedade de designs disponíveis, permitindo que todos encontrem algo que se alinhe ao seu gosto.

Se você é iniciante ou já possui alguma experiência, os designs modernos e simples oferecem maneiras acessíveis de aprimorar seu estilo.

A seguir, vamos apresentar um passo a passo de como criar algumas unhas decoradas em alta, além de dicas úteis para garantir que suas criações durem mais tempo. Confira!

Introdução aos materiais básicos

Antes de começar, certifique-se de ter os materiais essenciais:

Esmaltes: Escolha uma variedade de cores para criar diferentes combinações.

Escolha uma variedade de cores para criar diferentes combinações. Top coat e base: A base protege a unha e o top coat finaliza e prolonga a duração da arte.

A base protege a unha e o top coat finaliza e prolonga a duração da arte. Pincéis finos e fitas adesivas: Para linhas precisas e detalhes delicados.

Para linhas precisas e detalhes delicados. Pedrinhas e adesivos: Para adicionar um toque extra de glamour.

Passo a passo: designs simples e modernos

1. Unhas geométricas

Passo 1: Aplique uma base e deixe secar.

Passo 2: Use fitas adesivas para criar padrões geométricos.

Passo 3: Preencha os espaços com diferentes cores de esmaltes.

Passo 4: Remova as fitas cuidadosamente e finalize com um top coat.

2. Francesinha colorida

Passo 1: Aplique uma base clara ou nude.

Passo 2: Com um pincel fino, pinte as pontas das unhas com uma cor vibrante.

Passo 3: Finalize com um top coat para selar a arte.

3. Unhas Ombré

Passo 1: Aplique uma base clara e deixe secar.

Passo 2: Em uma esponja de maquiagem, coloque faixas de duas ou três cores de esmalte.

Passo 3: Dê leves batidas na unha com a esponja para criar o efeito gradiente.

Passo 4: Finalize com um top coat.

4. Unhas com adesivos

Passo 1: Aplique uma base de sua escolha.

Passo 2: Coloque os adesivos decorativos sobre as unhas.

Passo 3: Aplique um top coat para selar.

5. Unhas minimalistas

Passo 1: Aplique uma base clara.

Passo 2: Com um pincel fino, desenhe linhas simples ou pontos.

Passo 3: Finalize com um top coat.

Unhas decoradas oferecem uma maneira criativa de expressar sua personalidade e estilo. Experimente diferentes designs e encontre aqueles que melhor combinam com você.

Lembre-se de sempre começar com unhas limpas e bem preparadas para garantir que o esmalte adere corretamente e a decoração dure mais tempo. Com esses designs modernos e simples de fazer, suas unhas serão destaque onde quer que você vá.