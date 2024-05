Portas em mau estado e outros 4 elementos que atraem má sorte para a sua casa, de acordo com o Feng Shui

Elementos que atraem má sorte no seu lar, segundo o Feng Shui |

De acordo com o Feng Shui, para harmonizar seus espaços e permitir que a boa energia flua em sua casa, você deve evitar ter esses elementos que atraem má sorte. Precisamente essa filosofia chinesa, com dezenas de anos de existência, busca eliminar as energias densas ou ‘pesadas’ que nos impedem de ter qualidade de vida.

Mesmo que você não acredite, o nível de ordem e limpeza nas suas áreas comuns impacta muito no seu estado de espírito e na sua proatividade, portanto, abra-se para a abundância e harmonia fazendo pequenas, mas significativas mudanças.

Elementos que atraem má sorte em sua casa, de acordo com o Feng Shui

Portas em mau estado

De acordo com Soy Carmín, para o Feng Shui as portas são portais energéticos, então tê-las em mau estado é um claro sinal de que a boa energia não está fluindo por toda a sua residência. Elas devem estar abertas para que fiquem livres para passar, não façam barulho e abram e fechem sem problemas mecânicos.

O Feng Shui traz algumas dicas para a beleza e a ordem de seus espaços | (Freepik)

Acumular coisas

Este é um dos maiores obstáculos para a abundância e prosperidade. As coisas velhas, quebradas ou em mau estado só te estagnam, aumentam a escassez e retardam o teu crescimento. É necessário constantemente fazer espaço para o novo, entender quando algo cumpriu o seu ciclo e deixar de ter medo da mudança. A limpeza aumenta a energia e livrar-se dos objetos evita o apego.

Guardar coisas embaixo da cama

Há pessoas que colocam malas, caixas ou coisas semelhantes, mas de acordo com o Feng Shui, esses elementos atraem má sorte para sua casa. De acordo com a mesma fonte, deve-se respeitar porque é o espaço onde as energias são renovadas e é preciso proteger o sono.

Descartar coisas e limpar constantemente seu espaço renova as energias | (Freepik)

Plantas com espinhos

As rosas são lindas, assim como outros tipos de plantas, mas aquelas que têm espinhos simplesmente remetem ao conflito, à discórdia e aos obstáculos, também dizem que esgotam nossas emoções e nos tornam mais sensíveis. Também descarte rapidamente as flores mortas ou secas.

Espelhos sujos

Se disserem que quebrar um espelho dá sete anos de azar, manter um quebrado é impensável. Se estiverem rachados, sujos ou em mau estado, devem sair de casa ou ser limpos, porque o Feng Shui pede que estejam em condições impecáveis.