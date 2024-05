Por que eles preferem mulheres com cabelo comprido

Na sociedade, a ideia de beleza da mulher está enraizada no cabelo, geralmente longo, bem como na feminilidade. Muitas pessoas chegam a medir a sensualidade pelo comprimento dos cabelos, embora na realidade isso não tenha influência. No entanto, é verdade que o estilo em que é usado diz muito sobre a personalidade.

María Baras, autora do livro publicado 'Tú también puedes tener pelazo', explicou que "o cabelo reflete até o estado de espírito em que você se encontra no momento e, claro, sua personalidade, sua visão de vida, mil coisas... Você vai mudando ao longo da vida e o cabelo vai te acompanhando nessa mudança".

O cabelo curto muitas vezes é visto como sinônimo de coragem. Muitos veem as mulheres com esses cortes como ousadas e destemidas, que optam pela praticidade e não têm medo de se mostrar. No entanto, isso não significa que quem tem cabelos longos seja o oposto disso.

Casal O cabelo comprido nas mulheres pode ser percebido como um indicador de saúde, juventude e fertilidade (Scott Broome/Unplash)

Por sua vez, a especialista espanhola em imagem corporativa e pessoal, Silvia Foz, disse ao jornal El Español que são "pessoas muito mais conservadoras e clássicas, no bom sentido da palavra, que têm dificuldade com mudanças e gostam da sensação que o cabelo comprido dá, de manter sua imagem de sempre". Enquanto Baras acrescentou: "Elas se mostram mais inocentes e românticas com suas madeixas, às quais se agarram com força. É um elemento que lhes dá segurança e sensação de poder".

Então, por que os homens são mais atraídos pelas mulheres de cabelos compridos? Talvez seja precisamente pelo que elas transmitem, procuram alguém com quem não precisem arriscar tanto, mas que também possam ‘dominar’. Até agora, isso é apenas um mito, pois não há estudos científicos que respaldem esse tipo de preferência na hora da conquista.

Sorokowski conduziu a pesquisa "O comprimento e a qualidade do cabelo como mecanismo de sinalização em mulheres" em 2008, investigando a relação entre o comprimento e a qualidade do cabelo das mulheres e as percepções de sua atratividade e saúde. Os autores descobriram que o cabelo longo e saudável era percebido como mais atraente e desejável pelos homens, sugerindo que o cabelo pode atuar como um dispositivo de sinalização na seleção de parceiros.

Já em 2016 foi publicado o artigo “Cabelo como característica sexual secundária em humanos”, autores discutiram como o cabelo comprido nas mulheres pode ser percebido como um indicador de saúde, juventude e fertilidade, o que pode influenciar a atração sexual e a seleção de parceiros.