Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário – Cartas 2 e 5

Algo que você deseja ou um trabalho de muito esforço dará resultados. Boas perspectivas nos estudos. Quem esperava uma resposta, receberá e ela tende ser positiva. Lucros importantes e dinheiro destinado a você.

Capricórnio – Cartas 9 e 33

Portas e caminhos se abrem, mas fica difícil ver se não sair do esconderijo e não desapegar de uma situação do passado que atrapalha sua mente e energia. É hora e seguir em frente e se preocupar mais com o que possui agora em sua vida.

Aquário – Cartas 21 e 13

Cuidado com quem só se aproxima para complicar sua vida, especialmente a amorosa. Atenção que alguém pode querer roubar o que é seu e traições são descobertas. Lembre-se que nem todas as situações devem ser aceitas apenas por medo de desapontar os outros.

Peixes – Cartas 25 e 30

União importante entre uma energia masculina e outra feminina. A sorte está ao lado dessa parceria e as notícias podem chegar até você. Alegria compartilhada, mas também uma certa nostalgia que pede atenção.