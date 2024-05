Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes,

ANÚNCIO

Sagitário – Cartas 6 e 35

A vida pode ser tomada por notícias boas e outras nem tão boas assim, mas que de alguma maneira o beneficiam. Fique atento e comece a compreender as vantagens; elas podem surgir até mesmo nos momentos mais difíceis. Uma situação de separação ou afastamento pode render importantes mudanças de vida.

Capricórnio – Cartas 20 e 8

Tem sempre uma luz em sua vida que ajuda a se antecipar dos perigos e compreender qual saída pode tomar para reduzir os danos ou até mesmo não sair atingido. Olhe bem os sinais e deixe que sua mente elabore ideias para resolver os problemas. Se puder se prevenir de pessoas que o observam e não possuem boas intenções, faça isso. Confie no seu potencial e esperteza, mas não fique cego achando que nunca podem o prejudicar.

Aquário – Cartas 26 e 30

Boa sorte, vitória e estabilidade em seu caminho. Tem um poder de atração forte que pode levar até você bons amores ou boas oportunidades para o seu caminho. Aproveite essa fase para dar o melhor de si na missão de conseguir o que quer e precisa.

Peixes – Cartas 17 e 1

Muito equilíbrio agora para lidar com aquilo que está pesando ou injusto, seja para você ou para os outros. Saiba elaborar estratégias, sempre com muita virtude e sabedoria, para alcançar novamente a paz que deseja. Se existem problemas no lar ou em relacionamentos amorosos, chegou a hora de você ser justo e colocar as coisas em uma balança para resolver as questões que pesam.