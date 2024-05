Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Libra, Virgem e Escorpião.

ANÚNCIO

Leão – Cartas 16 e 11

Tem alegria compartilhada e individual chegando em seu caminho. A recompensa de um trabalho árduo ou para um resultado maior finalmente é comemorado. Se ainda existe dúvida, aceite que a resposta será um sim a seu favor. Quem busca estabilidade recebe. A fase agora é de muitas intuições e respostas também.

Virgem – Cartas 3 e 31

Nem sempre as pessoas compreendem as falhas do passado, pois é fácil guardar na memória as coisas boas e carregar a leveza no coração e não a mágoa. No entanto, é importante não se esquecer que algumas experiencias ruins devem trazer a sabedoria para não cair novamente nas mesmas situações. Se você tem alguma dúvida se uma pessoa pode ser desgastante e perigosa em sua vida, a resposta pode ser sim. Cuidado com roubos e perdas.

Libra – Cartas 27 e 12

Saiba ter determinação e jogo de cintura para escapar daquilo que pode tentar atingir sua vida. Existe muita proteção e intuição em sua vida para escapar do problema que for, apenas confie e não teime quando o sexto-sentido ou algo inexplicável se comunicar com você. Lembre-se que a vitória e a boa sorte sempre chegam para os fortes e protegidos, então nunca duvide que elas estão em seu caminho; isso ficará cada vez mais evidente.

Escorpião – Cartas 14 e 28

O amor é a manifestação das coisas boas da vida e ele chega em muitas formas; algumas vezes em amigos, familiares ou parceiros. O amor também pode mudar e as relações tomam outro rumo. A sua vida é agraciada por presenças especiais e isso se manifestará ainda mais forte agora, com eles demonstrando a verdadeira parceria e lealdade. Para outros, um grande amigo pode se tornar um grande amor.