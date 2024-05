Museu do Louvre vai perder a Mona Lisa? Entenda a polêmica

Recebendo o título de ‘quadro mais famoso do mundo’, Mona Lisa pode estar com os dias contados no Museu do Louvre, na França, onde ‘mora’ desde 1797.

No ano em que completa 505 anos da morte de Leonardo da Vinci, autor da obra, um pedido de restituição foi feito para que o quadro volte à Itália.

A solicitação foi feita pela Associação de Restituições Internacionais, que contactou o Conselho de Estado. Segundo texto do site ‘Casa Vogue’, a instituição pede que o quadro seja devolvido aos herdeiros de da Vinci. Fundada em 2021, a associação é vista como misteriosa, pois não existe uma sede e nem uma pessoa responsável por ela.

Veja 4 detalhes presentes no quadro ‘Mona Lisa’ QUE VOCÊ NUNCA REPAROU

A Mona Lisa é, sem dúvidas, um dos quadros mais famosos do mundo. Localizada atualmente no museu do Louvre em Paris (França), a obra foi feita por Leonardo da Vinci entre 1503 e 1506 e representa uma mulher italiana e misteriosa.

Entre as diversas curiosidades e mistérios que envolvem a obra, um dos mais comentados é sobre seu desaparecimento entre 1911 e 1914, o que de certa forma trouxe mais visibilidade para obra.

O responsável pelo seu roubo foi Vincenzo Peruggia, que afirmava que La Gioconda, como também é conhecida a obra em francês, deveria ser levada de volta à Itália.

A seguir, você confere detalhes sobre a Mona Lisa que você nunca viu. A lista foi elaborada por ‘Casa Vogue’.

Cadeira

Na sua percepção, a mulher da pintura está sentada ou em pé? Conhecida como cadeira pozzetto, ou ‘pequeno poço’, essa parte da obra pode passar despercebida. Segundo a BBC, o observador tende a enxergar que a mulher está em um cenário com águas no fundo, mas caso a cadeira seja analisada como um poço, a cadeira está em um local em que as águas correm em sua direção.

Desta forma, existe a teoria em que a mulher pintada não está inserida na paisagem e sim que ela mesma é a paisagem.

Sorriso

Um dos maiores misteriosos envolvendo o quadro de Da Vinci é sobre a boca de Mona Lisa. Afinal, ela está sorrindo ou não? Segundo estudiosos da obra, Gioconda está sim expressando traços de felicidade.

Olhos

Além da boca, os olhos da mulher da pintura chama a atenção. Quem olha o bastante percebe que seu olhar tende a acompanha o observador.

Quem foi Mona Lisa?

O maior mistério que envolve a obra é a identidade da mulher pintada, já que ela nunca foi confirmada. A teoria mais aceita é que o desenho retrata Lisa del Giocondo, esposa de Francesco del Giocondo, um rico comerciante. Estudiosos baseiam-se nessa teoria devido ao nome da obra.

Uma outra teoria diz que a mulher na verdade é Isabel de Aragão, duquesa de Milão com quem Da Vinci trabalhou por um período.

Além dessas teorias, outros estudos apontam que a obra retrata o próprio Da Vinci com roupas femininas, pois é possível observar semelhanças entre a obra e autorretratos do artista. Contudo, a coincidência pode ocorrer devido à mesma técnica e estilo para pintar.