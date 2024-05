Modas perigosas! Conheça os tratamentos que podem afetar a saúde dos seus dentes

As tendências não se limitam apenas aos setores da beleza, da cosmética e muito menos das roupas, também alcançaram o mundo da odontologia com tendências como ‘grillz’, clareamentos, piercings dentais e outros tratamentos que acabam sendo prejudiciais a longo prazo para os pacientes.

As excentricidades de influenciadores e famosos como Peso Pluma, Rosalía, Madonna, Rihanna e J Balvin levaram as novas gerações a optar por estéticas dentárias pouco úteis, que não os ajudam a valorizar a beleza de um sorriso natural, chegando à obsessão e ao artificialismo.

Infelizmente, a influência dos ídolos musicais acaba afetando a saúde e a segurança dos jovens, sendo os problemas de autoestima a principal razão pela qual os pacientes procuram o dentista para melhorar a aparência do seu sorriso.

Tratamentos dentais perigosos Pexels (Pexels)

É por isso que conversamos com a dentista especializada em ortodontia, Claudia Martínez, que com 24 anos de experiência revelou alguns dos perigos das tendências dentárias popularizadas por famosos cantores que têm servido como símbolo de ostentação e poder aquisitivo, transmitindo uma ideia errônea do que é manter uma boa saúde bucal.

"De repente, o marketing tem muito a ver com isso, também colocam imagens pouco realistas, de dentes super brancos, de dentes perfeitos e as pessoas querem isso", explicou Claudia Martínez, que se consolidou como pioneira em odontopediatria.

A ortodontista formada na UNAM que atualmente atua como odontopediatra no Hospital Infantil Privado explicou que esse tipo de tendências são meramente estéticas e, felizmente, na maioria das vezes são temporárias. No entanto, os problemas surgem quando são utilizadas de forma recorrente, causando diversos problemas como a mordida do paciente, que se manifesta através de vários sintomas.

"O maior problema desse tipo de acessório é a oclusão. A oclusão é a maneira como você morde e esse tipo de adorno impede o paciente de morder adequadamente. Então, para mim, isso parece ser a maior repercussão, porque definitivamente trará problemas na articulação com todos os sintomas que isso acarreta, como dores de cabeça, enxaquecas, zumbidos nos ouvidos, tensão muscular nas bochechas, pescoço e ombros."

Outra consequência destacada pela dentista Claudia Martínez foi que o uso recorrente ou fixo desse tipo de adereço pode causar lascamentos nos dentes, fraturas por contato com o metal, cáries, inflamação das gengivas e acúmulo de tártaro.

Tratamentos dentais Freepik (Freepik)

Mas isso não é tudo, pois essas tendências de ostentação e luxo, que não foram usadas apenas por cantores famosos, mas também por pessoas envolvidas na máfia, não são as únicas que estão afetando a saúde dental dos pacientes, também há o clareamento.

A ortodontista explica que, assim como a cirurgia estética, acaba causando vício e obsessão, levando as pessoas a querer realizar esse tipo de tratamento de forma excessiva, causando problemas de sensibilidade, além disso, superficialmente falando, a aparência irreal acaba sendo tão ‘problemática’ quanto o próprio alinhamento do sorriso.

"Começa a ser perigoso quando não é suficiente para o paciente, nas questões estéticas, por exemplo, os clareamentos, têm um limite e às vezes o paciente quer estar clareando os dentes a cada seis meses porque desejam um padrão pouco real, que é o que veem em revistas ou recorrem a pastas de clareamento dental e as usam continuamente, o que acaba resultando em um sério problema de sensibilidade dentária."

No caso dos piercings, a dentista líder em cuidados dentários infantis explicou que estes impedem a escovação correta dos dentes, resultando em acumulação de tártaro que pode levar a problemas mais graves como a gengivite. Por outro lado, as facetas também podem apresentar problemas como desgaste e necessidade de tratamentos ao longo da vida.

Piercings dentales Freepik (Freepik)

"Para a maioria da população, não possui uma boa técnica de escovação, uma boa higiene. Agora, com algo lá, definitivamente a escovação se complica e manter uma boa higiene também se complica, levando ao acúmulo de placa, gengivite, periodontite, cáries."

Por sua vez, Claudia Martínez explicou que é hora de valorizar a beleza natural do nosso sorriso, essa é a razão pela qual as tendências da odontologia hoje em dia têm como prioridade a mínima invasão, o que, por sua vez, se traduz em um melhor prognóstico para o paciente, tendo como principal premissa o ‘menos é mais’:

"O dentista é a pessoa que pode orientá-lo a aprender a cuidar do seu sorriso e, acima de tudo, a estar consciente de que você tem um sorriso saudável; talvez não seja necessário adicionar enfeites, nem fazer tratamentos desnecessários. Atualmente, a tendência da odontologia é a mínima invasão e quanto menos tratamentos um dente precisar, melhor será o prognóstico."

Também é recomendável sempre procurar especialistas e sempre expor todas as nossas dúvidas ao nosso dentista, além de ter muito cuidado com o material que será utilizado, garantindo que esteja novo, limpo, esterilizado e lacrado para evitar infecções cruzadas e doenças graves como a hepatite.