Melhor que o básico? O blazer de ‘couro’ vai arrasar: como usar com jeans para dar modernidade e elegância ao visual

Os blazers conseguem tornar qualquer look elegante, razão pela qual muitas mulheres o tornaram uma peça básica do seu guarda-roupa não só para eventos formais, mas também para ir ao escritório, mas chegou a hora de dar-lhes um toque que trará modernidade ao seu estilo.

Com estilos como o old money e o luxo discreto dominando os centros comerciais, os blazers não apenas se tornaram um básico nos guarda-roupas, mas também aliados das mulheres mais elegantes que, de certa forma, gritavam ao mundo seu poder e personalidade. Quem não poderia amar esta peça?

Blazer de couro Pinterest (Pinterest)

No entanto, como todas as peças de roupa, às vezes é necessário dar-lhes um toque de acordo com as tendências ou simplesmente para uma evolução do nosso guarda-roupa, por isso os blazers de couro ou efeito pele são uma das opções mais sedutoras deste ano, pois não só têm a capacidade de te fazer parecer empoderada, mas também adicionam um toque de rebeldia ao seu visual e uma pitada de mistério.

Os blazers de couro estão sendo usados com jeans este ano

Os blazers e os jeans são melhores amigos e essa é uma ideia comum compartilhada por diferentes veículos especializados em moda, que recomendam essa combinação para todas as mulheres que desejam um visual rápido que as faça parecer arrumadas, e realmente conseguem.

Como também somos contra maus tratos aos animais, optaremos por looks que incluam apenas blazers com efeito de pele e não verdadeira. Uma vez tendo isso em mente, é importante saber que esse tipo de peça pode adicionar um ar descontraído, casual, rebelde e até rock'n'roll ao seu visual, fazendo com que você pareça mais jovem e verdadeiramente chique.

Dê uma virada em suas calças jeans e coloque um blazer ‘de couro’, você terá um visual glamouroso em apenas alguns minutos, não se esqueça de sempre ter essas duas peças à mão, pois é muito provável que elas te salvem em algum momento de apuro.

Como usar blazer de couro com jeans?

Não há textura mais áspera do que o efeito de pele ou couro, impõe e, ao mesmo tempo, abre caminho para estilos mais descontraídos, talvez possa ser relacionado a décadas passadas e até a uma noite de concerto com a sua banda favorita, é sem dúvida uma peça brilhante que deve se destacar no guarda-roupa e aqui mostramos como dar-lhe um toque com jeans.

Blazer de couro com jeans e tênis retrô

Para um estilo descontraído durante o dia, combine um tênis retrô que estão em tendência este ano, adicione peças justas ao corpo como tops e calças boca de sino, bootcut ou skinny, e complemente com um blazer de couro, neste caso marrom.

Blazer de couro com jeans e botas

Em preto, o blazer de couro ganha um ar muito mais forte, adicione uma calça jeans e botas para complementar um dos looks mais chiques e desafiadores.

Blazer de couro com espartilho e jeans

Para dar um toque sexy ao seu visual, opte por calças jeans de cintura alta, combine com tops pequenos como bandeau ou bustiê. Esse toque de lingerie dará muita vida ao seu visual, por último, adicione um blazer de couro.

Blazer de couro com jeans brancos

Os contrastes são tudo, aposte num blazer de couro preto que contraste com as suas calças brancas, criando um conjunto bicolor que irá deslumbrar.

Blazer de couro com jeans rasgados

Não é apenas preto ou marrom, existem outras cores de blazer de couro, como o vinho. Adicione peças escuras se estiver buscando um visual retrô.