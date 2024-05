Adeus unhas francesas? A manicure russa é a favorita das mulheres elegantes: saiba como se faz

Quem disser que a aparência das unhas em um visual não é importante está enganado, as mãos são uma parte essencial que fala sobre nosso cuidado e aparência, essa é a razão pela qual, para muitos, é importante exibi-las bem cuidadas e arrumadas.

ANÚNCIO

Quando se fala de um look, não só o ponto focal são as roupas que alguma celebridade usa, mas também os pequenos detalhes como o cuidado com o cabelo, a maquiagem e as unhas, razão pela qual celebridades como Billie Eilish, Rosalía e Hailey Bieber conseguiram popularizar os designs que usaram, passando do extralongo ao minimalista com a esposa de Justin Bieber.

Nos últimos anos, as propostas de design de unhas não se baseiam apenas em ter uma cor bonita, mas vão além, fazendo com que as usuárias se preocupem não apenas com a parte superficial, mas com os benefícios oferecidos, concentrando a atenção das mulheres mais elegantes e vaidosas em técnicas como a japonesa, brasileira e, neste caso, a russa.

Como se faz a manicure russa? Freepik (Freepik)

O que é a manicure russa?

A manicura russa não se trata de um design de unhas específico, mas sim de uma técnica que se concentra no cuidado das suas mãos, deixando-as completamente limpas e sem cutículas, fazendo todo o trabalho ao redor desta zona.

É uma técnica que requer um extenso conhecimento profissional, por isso os especialistas alertam que é necessário recorrer a um local qualificado para experimentar este tipo de manicure que leva este nome porque as russas foram as pioneiras em utilizá-la:

“A manicure russa, também conhecida em muitos países como manicure seca, é a maneira como as cutículas são trabalhadas e preparadas. Não é que tenha sido inventada pelos russos, mas tanto na Rússia como nos países do leste da Europa é uma técnica muito comum”, explicou o centro de manicure ‘Nenha’ localizado em Madrid para ‘Yo Dona’.

A manicure russa é feita a seco, sem nenhum tipo de produto para amolecer a cutícula, em vez disso, é usado um torno ou lixa elétrica para o processo de lixamento, para remover impurezas e deixar um aspecto polido.

O que é a manicure russa? Freepik (Freepik)

Por que razão você deve escolher a manicure russa?

Os especialistas afirmam que a manicure russa supera em muito a clássica em qualidade e perfeição, além de ajudar a fortalecer as unhas. Além disso, a técnica é tão boa que não é necessário retocá-la com muita frequência, o que significa que suas visitas ao salão de beleza serão reduzidas e você não terá que gastar muito dinheiro constantemente, já que pode durar em média três a quatro semanas.

O resultado deixa as mãos mais limpas e arrumadas, proporcionando uma manicure perfeita por cerca de um mês, permitindo que o esmalte ultrapasse a linha da unha, e você pode deixá-las ao natural ou optar por seu design favorito, com gel semipermanente e estilos como unhas leitosas, baby boomer, coquette, esmaltadas ou francesas.