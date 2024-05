Adeus balayage! As mechas ‘ghost roots’ serão tendência: oferecem uma mudança moderna e ousada

Se você está entediada com as mechas ‘balayage’ e procura refrescar seu estilo, então as ‘ghost roots’ são para você. No entanto, aviso que essa nova tendência não é nada sutil e aposta por uma mudança visível. Portanto, se você está pronta para algo novo, veio ao lugar certo.

As tendências estão retomando a estética vintage dos anos 90 e 2000, isso pode ser visto através dos estilos que propõem o uso de roupas como calças de cintura baixa e penteados retrô, e é justamente no cabelo que estamos focando hoje, porque nas redes sociais, há uma técnica que está se tornando viral e que tem como embaixadora a Billie Eilish, demonstrando que é ousada, livre e diferente.

Billie Eilish Getty Images: Kevin Winter (Kevin Winter/Getty Images for dcp)

O icônico balayage, que tem sido popular por anos, está cedendo lugar, pelo menos este ano, para os tons de castanho, tornando o chocolate um dos mais pedidos. Se a simplicidade não é o seu estilo, então você pode dar um toque diferente ao seu visual com as mechas ghosts roots.

Como são as mechas 'ghost roots'?

Durante muito tempo, as raízes têm sido o principal problema das mulheres ao mudarem a cor do cabelo, escondendo-as para manter uma cor uniforme, mas isso acabou com as mechas 'ghost roots' que marcam um antes e um depois no estilo de cabelo, propondo algo diferente e moderno que fará você reconsiderar uma mudança.

As mechas 'ghost roots' diferenciam-se do balayage e das californianas por seguirem uma direção oposta na coloração, sim, desta vez a coloração desvanece-se desde a raiz e não desde as pontas, mudando completamente o tom do cabelo na parte superior da nossa cabeleira.

Agora, para que sejam verdadeiras ‘ghosts roots’, a coloração deve honrar o seu nome, que em português se traduz para ‘raízes fantasma’, sendo muito mais claras do que o resto do cabelo que, de certa forma, se inspiram nas raízes que Kurt Cobain exibia, com esses tons grunge.

A quem favorecem as mechas ghosts roots?

As mechas ‘raízes fantasmas’ requerem um processo de coloração mais extenso e de manutenção intensiva, pois é exatamente nas raízes onde a mudança ocorre. Uma das considerações importantes ao optar por essas mechas é o comprimento do cabelo.

Em cabelos curtos não é recomendável, pois a coloração deve ser aplicada na parte superior e para que se destaque, é necessário presumir uma longa cabeleira. Entre os cortes recomendados para exibi-lo com muito estilo estão o ‘mullet’, ‘jellyfish’ ou um ‘cobra cut’. Quanto à cor das suas mechas, não precisa se preocupar muito, elas podem ser de tons claros, chocolate, loiros e até cores fantasia, como a exótica cabeleira verde neon da Billie Eilish que era impossível de ignorar.