5 cortes de cabelo perfeitos para rosto redondo feminino

Escolher o corte de cabelo perfeito pode ser desafiador, especialmente quando se tem um rosto redondo. Caracterizado por traços mais suaves e largura semelhante ao comprimento, o rosto redondo tem suas particularidades que merecem atenção ao escolher o melhor corte.

A boa notícia é que existem estilos que ajudam a alongar visualmente o rosto, realçando sua beleza natural. Neste artigo, destacaremos cinco cortes de cabelo que favorecem quem tem rosto redondo. Vamos lá?

1. Long bob com pontas desfiadas

O long bob, ou lob, é um corte moderno e versátil. Para rostos redondos, ele ganha ainda mais destaque ao ser feito com pontas desfiadas. Esse estilo cria linhas verticais que alongam a face e dão um ar mais esguio. A altura ideal é um pouco abaixo do queixo, com a parte da frente levemente mais longa que a traseira.

2. Franja lateral alongada

A franja lateral alongada é uma opção perfeita para quem quer suavizar as bochechas e desviar a atenção do centro do rosto. A franja diagonal cria uma ilusão de comprimento, equilibrando as proporções do rosto. É importante manter a franja bem aparada para evitar que ela pese visualmente.

3. Corte em camadas longas

Camadas longas são ideais para adicionar movimento e volume ao cabelo. Para rostos redondos, elas devem começar na altura do queixo ou abaixo, criando linhas verticais que ajudam a alongar a face. Evite camadas muito curtas, pois elas podem adicionar mais largura ao rosto.

4. Pixie desfiado

Um pixie desfiado pode ser surpreendentemente lisonjeiro para rostos redondos. O corte curto com camadas irregulares dá textura e volume na parte superior, alongando a linha do rosto. Uma franja lateral longa complementa o look, suavizando as características faciais.

5. Corte médio com camadas desconectadas

Um corte médio, na altura dos ombros e com camadas desconectadas, proporciona movimento e leveza. As camadas devem começar logo abaixo do queixo para criar um efeito alongado. Combine com uma franja lateral ou centralizada para um estilo moderno e equilibrado.