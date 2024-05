Sem mostrar a barriga! As calças de cintura baixa estão em alta: use de forma elegante

Este ano, a moda propõe uma ampla variedade de jeans para mulheres, deixando para trás os famosos skinny e até mesmo os ‘mom’, para dar lugar a novas silhuetas que não são apenas confortáveis, mas também com bom caimento. É um fato, já estamos ansiosas para experimentá-los todos.

As tendências estão se movendo e desta vez em direção ao estilo retrô junto com estéticas Y2K e dos anos noventa, trazendo de volta calças de cintura baixa e jeans largos que a própria Shakira já transformou em um grande sucesso nos shoppings, no entanto, as de cintura baixa ainda estão fazendo as mulheres hesitarem.

O famoso roteiro de ‘Barbie’ já dizia, ser mulher não é simples e às vezes os estereótipos de beleza geram uma série de inseguranças nas mulheres, ou simplesmente preferem esconder certos aspectos do seu corpo, esta é a razão pela qual as calças de cintura baixa foram perdendo popularidade, mas e se eu te dissesse que elas podem ser as mais elegantes?

Como usar calças de cintura baixa de forma elegante?

Para usar calças de cintura baixa, não é estritamente necessário mostrar a barriga, são os especialistas em moda que recomendam não perder sua característica particular com roupas que não permitam mostrá-la, sugerem moderação, podendo cobrir completamente ou simplesmente deixar um pouco de pele à mostra.

Aqui estão algumas dicas para usá-las de forma elegante, sem mostrar a ‘barriguinha’. A melhor parte é que não há limite de idade para usá-las, mas há alguns pontos a considerar, como o uso de peças cropped que fiquem na altura dos jeans ou combinar com peças longas como trench coats, camisas oversized, jaquetas e blazers.

Um look elegante e fresco

Opte por cores neutras e claras se você mora em áreas de clima quente ou se estiver de férias. Aqui temos um exemplo de calças de cintura baixa claras com um top de gola halter e um penteado clean look.

Está à procura de um visual de escritório?

Para um look de escritório, combine uma camiseta básica com suas calças jeans favoritas de cintura baixa e adicione um toque de girl boss com um casaco longo e sapatos de salto baixo, você parecerá elegante e como uma verdadeira especialista em moda.

Não se esqueça dos seus tênis brancos

Este tipo de calças também ficam ótimas com tênis, combine peças da mesma cor como neste exemplo, usando um visual todo preto que também alonga e estiliza o corpo.

Junte-se à tendência alfaiataria

Os coletes de alfaiataria e as calças de pregas estarão em alta, e ficam incríveis em cores neutras, além de serem perfeitos para climas quentes, opte por este tipo de peças e exiba o look mais elegante. Combine com sandálias de salto ou rasteiras.

Algo leve para sair

Combine calças cargo e complemente com calçado da mesma cor, por último, adicione uma blusa de alças simples, que fará você parecer estilosa e é um look perfeito para sair com amigos.

Para quem são as calças de cintura baixa?

As calças de cintura baixa sãopara para mulheres com cintura definida, pois permitem destacar ainda mais essa área do corpo, no caso daquelas que têm tronco muito longo ou pernas muito curtas, podem criar o efeito contrário.