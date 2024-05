Perfumes femininos: os 4 mais indicados de O Boticário para presentear a sua mãe

O Boticário é uma das marcas de perfumes nacionais mais famosas do Brasil. Com isso, suas fragrâncias acabam se tornando as mais cobiçadas, principalmente entre o público feminino.

Com o Dia das Mães se aproximando, que tal presentear quem você ama com um aroma delicioso e que possui bom-custo benefício? Veja as indicações a seguir.

L’eau de Lily (2021)

Um perfume floral delicado, indicado principalmente para o uso no dia-a-dia.

As notas de topo são Pera, Mandarina, Pimenta Rosa, Limão, Maçã Verde e Cassis. As notas de coração são Lírio, Flor de Laranjeira, Jasmim, Gardênia, Rosa e Calas e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Âmbar, Sândalo e Amêndoa.

Egeo Choc (2011)

Se a sua mãe é do tipo que ama um perfume adocicado, Choc é a escolha perfeita. Como o nome explica, possui um aroma de chocolate extremamente gourmand, sendo ideal para dias frios. Contudo, as notas frias que o acompanham não deixa a fragrância se tornar enjoativa.

Possui notas de Chantilly, Bagas Vermelhas, Limão de Amalfi e Pêssego no topo. No coração traz Chocolate mexicano, Leite e Flor de Laranjeira Africana e no fundo Baunilha, Benjoim, Sândalo, Almíscar, Âmbar e Notas Amadeiradas.

Floratta in Rose

Uma linha clássica da marca, que com certeza já fez ou faz parte da coleção da sua mamãe. Na versão rosé este perfume é mais leve, suave e perfeito para aquelas mães que não gostam de chamar atenção, mas apenas se sentir cheirosa.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Notas Frutadas, Pêssego, Mandarina, Damasco e Cassis. As notas de coração são Tintura de Rosa, Gardênia, Ylang Ylang e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são: Almíscar e Notas Amadeiradas.

Botica 214 Verano en Firenze (2022)

Para as mães mais elegantes, Verano en Firenze, da linha Botica 214, pode ser uma boa pedida.

As notas de topo são Morango Silvestre e Morango. As notas de coração são Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar e Notas Amadeiradas.

*A lista de perfumes foi retirada do Youtube de Tamires Camargo e as notas do site ‘Fragrantica’.

