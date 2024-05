As 5 mulheres do zodíaco que são mais ciumentas com suas amigas

As amigas são as irmãs que a vida nos deu. Nem todo mundo tem esse privilégio, mas quem o tem sabe que ter um aliado desse nível traz muita harmonia, tranquilidade e paz à alma. Por isso, existem algumas mulheres do zodíaco que, quando se sentem ameaçadas pela presença de outra pessoa na vida de suas amigas, mostram as garras e os ciúmes surgem.

ANÚNCIO

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

Elas são amigas incondicionais, com quem você pode contar para tudo. Não há distâncias, nem tempo que consiga quebrar essa amizade. Consideram suas amigas como irmãs, por isso sempre as protegem e também desejam sua atenção, razão pela qual, quando uma pessoa nova entra na vida de suas amigas, as coisas se complicam um pouco, pois rapidamente se sentem deslocadas.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

Elas têm medo de que as mudem, de que nada seja mais o mesmo quando “o novo santo fizer seus milagres”. Então, é quando se transformam e os ciúmes surgem, gerando certos atritos. Isso costuma acontecer com as garotas que passam muito tempo com suas melhores amigas e de repente chega um novo amor que ‘rouba tempo e atenção’. Às vezes, costumam ser possessivas.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Quando não estão envolvidas em alguma atividade com suas amigas, elas começam a controlar tudo o que fazemos ou deixamos de fazer, pois pensam que é a única forma de garantir que sempre estaremos ao lado delas, ou que não as decepcionaremos, e isso basicamente acontece porque há uma questão de insegurança subjacente. Às vezes, esse controle resulta em grandes brigas em que se fazem de vítimas, quando na realidade é o contrário, porque ninguém gosta de ser assediado.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Elas geralmente não costumam opor-se às opiniões de suas amigas quando sentem que seu lugar dentro do grupo possa estar ameaçado por fatores externos. Elas preferem dizer sim a tudo, mesmo que isso signifique ir contra seus próprios pensamentos, mas o mais importante é se sentirem agradáveis para a outra pessoa ou agradá-la. Portanto, é óbvio que suas amigas percebem a estratégia que ela tem.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Elas pensam que, por se conhecerem há anos, têm o direito de opinar, escolher e tomar decisões em assuntos que só dizem respeito à sua amiga. Quando lhes são impostos limites, enlouquecem porque pensam que já não as querem ou que há alguém a fazer um ‘trabalho psicológico’ para as virar contra elas. Ficam na defensiva e até um pouco ofensivas. Elas desejam ser as únicas nas vidas das suas amigas.