Adeus jeans? As calças de alfaiataria serão um sucesso: como usá-las com tênis de forma elegante

Os ténis são o básico do guarda-roupa que combina com tudo, mas, por muito tempo, tornaram-se o complemento perfeito para os jeans. No entanto, as tendências ditam que entre as peças que serão as favoritas de 2024, serão aquelas de corte alfaiataria, não por acaso, a tendência ‘de avô’ viralizou desde o início do ano, trazendo de volta a estética vintage a partir de peças elegantes.

Este ano, os tênis passaram pelas mesmas mudanças que as calças jeans, e já não é necessário optar apenas pelos brancos, pois os coloridos serão a sensação desta temporada e você não pode deixar de usá-los em algum dos seus looks.

No entanto, o retorno dos tênis coloridos e das calças jeans de perna larga não é a única proposta dos estilistas, mas sim uma combinação que pode parecer arriscada, no entanto, é tão chique que estou segura de que em algum momento você vai querer experimentá-la, é confortável, moderna e glamorosa.

Calças de alfaiataria com tênis Pinterest (Pinterest)

As calças de alfaiataria com tênis serão um sucesso

As calças de alfaiataria estão ganhando destaque este ano, tornando-se uma das peças mais elegantes de 2024, juntamente com os coletes desse tipo, que você não pode deixar de usar, e é que celebridades como Cynthia Rodríguez já aderiram a essa tendência.

Mas o uso deste tipo de calças não vem sozinho, e não se preocupe, não se trata necessariamente de parecer conjuntos muito formais.Esta é a razão pela qual os meios especializados em moda propõem o uso de tênis em conjunto com essas peças, você vai parecer toda uma expert em moda sem muito esforço e se você é amante do glamouroso, então continue lendo que você encontrará os looks mais bonitos para dar um toque ao seu visual.

Como usar calças de alfaiataria com tênis?

Se você é amante do glamour, continue lendo, pois encontrará os looks mais bonitos para dar uma reviravolta no seu visual.

Com roupas oversized

Com peças oversized no estilo Hailey Bieber, combine blazer e calças com um top bandeau e tênis, você vai parecer uma verdadeira girl boss, e é um look perfeito para um plano casual, a cor do terno é a chave.

Com tênis retro

Os ténis retro serão um sucesso, use-os com um visual de calças, e dê aquele toque esportivo, complemente com um top curto e um boné de beisebol.

Com camisa e tênis coloridos

As camisas tornaram-se uma peça básica que não pode faltar em nosso guarda-roupa, combine-as com calças, ternos e tênis coloridos que serão os favoritos durante as temporadas de calor.

Contraste seu calçado com seu visual

Brinque com as cores do seu visual, neste caso, uns tênis plataforma estilo converse em marrom que combinam com as calças (que por sinal, possuem uma estampa) e são complementados por um blazer (de cor lisa) junto com uma camisa cropped.

Esqueça os blazers

Para um visual fresco e leve, deixe os blazers de lado e opte por uma blusa ou camiseta simples, combine com calças de alfaiataria e tênis.