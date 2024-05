Adeus blusas ‘básicas’! O top ‘bandeau’ será sucesso por ser elegante e cair muito bem no corpo

Nos últimos anos, a moda tem buscado trazer de volta algumas peças que ecoaram em décadas como os anos 90 e 2000, trazendo de volta roupas como jeans de cintura baixa ou calças de quadril e o famoso top ‘bandeau’ que se tornou um dos básicos atemporais nos guarda-roupas das mulheres.

ANÚNCIO

Existem várias peças que conseguiram desafiar as leis do tempo e se tornaram algumas das favoritas das mulheres, independentemente da estação. São perfeitas para qualquer momento e, sem dúvida, nesta lista estão os tops que estamos prestes a apresentar.

Blusas de ‘banda’ o top ‘bandeau’ Pinterest (Pinterest)

Se o que você está procurando é dar uma repaginada no seu visual com novas peças no seu guarda-roupa, então dê uma chance ao top ‘bandeau’, ele será um dos seus grandes aliados, e não se preocupe, não é necessário ter um corpo que vemos nas revistas, pois fica bem em todas, dependendo das combinações que fazemos.

O que são as blusas ‘banda’ ou tops ‘bandeau’?

Talvez não seja necessário fazer uma grande apresentação sobre o que é um top ‘bandeau’, pois é uma das peças mais comuns em shoppings. Mas se o nome ainda não lhe soa familiar, aqui está como você pode identificá-lo.

O top ‘bandeau’ é caracterizado por ter um corte reto ou “tubular”, é curto e deixa o abdômen à mostra, sendo basicamente uma blusa sem alças que ícones como Paris Hilton e Britney Spears usavam com orgulho no início dos anos 2000.

Como usar um top ‘bandeau’ de forma elegante?

O melhor de tudo é que é uma das peças mais fáceis de combinar, pois existem tantos estilos que o limite será você quem terá que colocar, combina com gabardinas, blazers, jeans, saias, é tão versátil que você vai querer fazer parte do seu estilo e o melhor de tudo é que você não precisa comprometer seu corpo, você vai parecer estilosa e como uma expert em moda, aqui estão algumas chaves que podem ser úteis para você.

Top elegante com decote ‘bandeau’

Combine seu top ‘bandeau’ com uma calça fluida de cintura alta, use-os da mesma cor se quiser parecer estilizada, neste caso preto, que traz um toque elegante, complemente com um penteado limpo com leves ondas nas pontas.

Não se esqueça da estampa de animal

A estampa animal print está de volta como tendência, combine-a com uma saia branca ou jeans e complemente com umas alpargatas, adicione acessórios dourados e óculos de sol.

Para as amantes do romântico

O top ‘bandeau’ é tudo menos chato, pois não se trata apenas de uma peça simples, pode também chamar a atenção através de diferentes texturas e designs, sejam eles florais, plissados, com lantejoulas ou penas, use-o em sua versão mais chique.

Ao estilo Shakira, casual e moderna!

Se estiver procurando por algo mais descontraído, opte por um top ‘bandeau’ jeans com umas calças largas ou cargos, adicione um toque chique com um par de sandálias de salto e óculos de sol.

Para um visual leve

Se quiser algo leve para os climas quentes, então combine calças boca de sino, um top ‘bandeau’ e alpargatas de plataforma planas, você ficará confortável.

Coloque um blazer

Para um look elegante, adicione um blazer, mom jeans ou jeans de cintura alta, um top bandeau e sandálias se estiver procurando algo confortável.