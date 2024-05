A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Sagitário – Carta Os Amantes

Atenção, pois finalizações importantes podem chegar em seu caminho ou as mudanças marcam um ciclo totalmente novo, especialmente quando se trata de amor. É hora de preservar seus sentimentos e não cair em armadilhas ou no jogo de pessoas que não sabem o que desejam; saiba compreender seus sentimentos e necessidades para começar uma nova era, muito mais viva e sábia.

Capricórnio – Carta O Mago

É momento de entrar em uma fase de muita energia e movimento. Cuide mais da sua vitalidade e saiba que aproveitar essa oportunidade de melhoria. Se você esteve mais parado, é hora de mudar de postura e começar a tomar as rédeas da sua vida, pois todo o poder está ao seu lado.

Aquário – Carta O Ermitão

Hora de sair apenas da sua mente e coração, para poder compreender o outro e expandir a mente. Você precisa ser visto e reconhecido para adentrar uma jornada importante em sua vida, sem medo e sem se isolar. Retome a confiança e o poder de saber quem é e o lugar que ocupa no mundo e alcançar o sucesso que deseja.

Peixes – Carta A Lua

Momento de ser mais cuidadoso com os próprios pensamentos e as pessoas que leva em conta em sua vida, pois isso pode causar confusão mental e sentimental que o deixam em uma situação delicada. Não confie logo de cara e tenha consciência de que algumas pessoas podem ter intenções ruins disfarçadas de boas.