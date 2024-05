A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Leão – Carta O Mundo

É muito bom renascer novamente e poder se destacar com tudo o que deseja fazer, colocando objetivos em ordem e em prática. No entanto, compreenda que nem sempre tudo fica evidente de vez; tenha atenção com a própria intuição e os sinais para não cair somente em um otimismo ilusório.

Virgem - Carta A Torre

Momento em que algumas coisas chegam ao fim ou será necessário cortar algumas coisas da sua vida. É um encerramento de ciclo e uma mudança que não será fácil, mas que abrirá novas portas para o seu destino. Seja forte e dedique seu amor, paciência e resiliência para superar os obstáculos, sabendo escolher o que fica e o que vai embora.

Libra - Carta A Temperança

A vida nem sempre é confortável e muitas vezes grandes mudanças devem ser feitas para que algo evolua e novos resultados sejam colhidos. É hora de se posicionar e tomar atitudes para se equilibrar ao máximo e assim realizar grandes conquistas. Uma viagem pode ser muita positiva.

Escorpião – Carta O Carro

Os esforços são recompensados agora, mas é preciso se movimentar com estratégia e não permanecer somente passivo no mesmo lugar. Saiba tomar as rédeas e ser atento as pessoas a sua volta, pois seu brilho tende a causar inveja e isso atrai quem não quer o seu bem. Não é momento de ser ingênuo.