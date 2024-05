A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Áries - Carta A Roda da Fortuna

Olhe para os movimentos da vida com muita reflexão, pois decisões importantes são tomadas e isso deve acontecer logo. É momento de ser esperto, mas também não fugir das consequências das próprias escolhas ou atitudes, pois a justiça será feita, favoreça ou não a sua vida.

Touro – Carta O Diabo

Momento de ter mais consciência e não desperdiçar seus recursos, principalmente os financeiros. A incapacidade de conseguir diminuir os gastos e a teimosia nos mesmos erros pode complicar muito a sua vida. Lembre-se de zelar pela sua reputação e buscar ser justo com as pessoas para não se complicar.

Gêmeos - Carta A força

Sua capacidade de conseguir o que quer e influenciar as pessoas como deseja está em alta. No entanto, é importante usar isso com sabedoria e para o bem, pois toda ação gera consequências e é sempre melhor colher o que foi plantado com a verdade, generosidade e justiça. Evite em alimentar ilusões ou se envolver em triângulos amorosos.

Câncer – Carta O Imperador

Saiba manter sua postura e lutar por aquilo que acredita, mas não deixe que isso endureça sua percepção e intuição. O inconsciente pode aparecer com respostas importantes que o colocam em vantagem diante dos obstáculos ou para realizar os sonhos que considera fundamentais. É um período de gestar projetos, relações ou até mesmo um filho.