Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco maio de 2024

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco em maio de 2024.

Áries – Carta “O Imperador”

Durante este mês de maio confie em suas habilidades, você é capaz de alcançar qualquer coisa que desejar.

Touro – Carta “A Morte”

Mudanças drásticas em sua vida chegam e é hora de deixar para trás o que não o faz bem e seguir em frente sem olhar para trás.

Gêmeos – Carta “O Julgamento”

É hora de organizar suas ideias e analisar para onde você está direcionando sua vida, focar em seus objetivos e tomar as decisões certas

Câncer – Carta “O Mundo”

Hora de você explorar diferentes horizontes, aprender novos idiomas, eles serão muito úteis no futuro..

Leão – Carta “O Louco”

Seja mais maduro e não tome decisões precipitadas,pois é mokmento de agir com maturidade e cautela.

Virgem – Carta “O Diabo”

É hora de se livrar das energias negativas e das pessoas tóxicas ao seu redor para tomar boas decisões e seguir em frente em sua vida.

Libra – Carta “O Sol”

A sorte brilha sobre você, ilumina seu caminho para o crescimento econômico e pessoal.

Escorpião - Carta “O Mago”

Mudanças positivas e você receberá tudo o que pede, basta lembrar que não deve carregar problemas que não são seus.

Sagitário – Carta “Ás de Ouros”

Muita energia de prosperidade e conquistas em todas as áreas.

Capricórnio – Carta “O Carro”

Uma energia dinâmica com mudanças positivas e crescimento pessoal para alcançar o sucesso chega com tudo.

Aquário – Carta “A Torre”

Acontece a chegada de uma energia renovadora, por isso o mês de maio será repleto de mudanças positivas e conquistas inesperadas.

Peixes – Carta “A Temperança”

Hora de encontrar o equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional para evitar o estresse e a ansiedade,