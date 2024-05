Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta “O Julgamento”

Hora de enfrentar problemas, tomar decisões e buscar novas oportunidades para progredir.

Touro – Carta “O Carro”

Hora de avançar sem limites, ser discreto com seus objetivos e desfrutar de um crescimento econômico que lhe proporcione estabilidade.

Gêmeos – Carta “Ás de Paus”

Momento de ter todo o seu poder em alta e força para resolver desafios profissionais e pessoais.

Câncer – Carta “O Mago”

Energia e determinação despertam o seu poder interior para materializar as suas ambições e ajudar a alcançar o sucesso.

Leão – Carta “O Imperador”

Essa carta entrega a mensagem de determinação e controle sobre seus impulsos, por isso é o momento de tomar tudo com estratégia e foco.

Virgem – Carta “O Sol”

Se aproxima umperíodo de muita sorte, você inicia um processo de renovação da vida pessoal e realização de sonhos.

Libra – Carta “A Estrela”

Brilhob e energia de realização dos seus desejos. Oportunidade de prosperidade econômica.

Escorpião - Carta “O Sol”

É a sua hora de brilhar. Pare de dar importância às opiniões dos outros, confie na sua intuição e siga em frente,

Sagitário – Carta “Roda da Fortuna”

A vida gira a seu favor, enchendo sua semana de vibrações positivas e oportunidades maravilhosas, mas não se sabote e acredite no seu poder.

Capricórnio – Carta “A Temperança”

Hora de trabalhar ao amadurecimento, o desapego e a um novo começo na vida pessoal e profissional para alcançar o sucesso.

Aquário – Carta “Ás de Ouros”

Força e estabilidade economica, o que implica que a sua tendência positiva continuará nas mudanças que empreende.

Peixes – Carta “O Imperador”

É hora de crescer na vida profissional e assumir um cargo de destaque, aceite. Lembre-se que seu signo é feito para enfrentar desafios.