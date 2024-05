Qual é a verdadeira ordem em que os produtos de skincare devem ser aplicados?

Querer cuidar e proteger a pele, especialmente a do rosto, deve fazer parte da rotina, mas às vezes acontece que se tem tudo o que é necessário, mas não se sabe como aplicar e, principalmente, qual é a ordem correta. Isso é de grande importância, pois permite que os produtos sejam absorvidos de maneira mais eficaz e que os resultados sejam os desejados.

Os produtos que devem estar presentes em uma rotina de skincare são removedor de maquiagem, limpador, sérum, creme para os olhos, tônico, soros, protetor solar, máscaras e cremes. O dermatologista argentino Simón Scarano explicou em seu canal no Youtube o que deve ser levado em consideração ao aplicá-los no rosto, basicamente: se a pele tem alguma patologia (acne ou rosácea) e a pele saudável.

Para o especialista, a ordem deve ser: loção ou tónico, sérum, óleo, gel, emulsão, creme e finalmente pomada. Ele explicou que, no caso de peles com tratamentos para alguma lesão, é vital aplicar primeiro o princípio ativo, após limpar o rosto, para que possa ser melhor absorvido. No entanto, se estiver utilizando um tratamento com retinol para tratar a acne, deve primeiro aplicar um creme hidratante antes dos retinoides para evitar irritação.

Se o objetivo é nutrir a pele ou prevenir o envelhecimento, Scarano afirma: “vamos procurar garantir que todos os produtos tenham a melhor penetração possível. Não há uma regra estrita em relação à ordem de aplicação. Está comprovado que, independentemente da ordem em que aplicamos os produtos, todos serão absorvidos em maior ou menor grau, mas se quisermos garantir que todos sejam absorvidos da melhor maneira possível, há uma ordem que é bom seguirmos: do mais fluido ao menos fluido”, explicou o especialista.

Se você é daquelas que aplica o contorno dos olhos, então é necessário fazê-lo depois do sérum e antes do creme hidratante. Se está tratando de acne, aplique depois da limpeza. É enfatizado que o protetor solar deve sempre ser aplicado por último. Também é aconselhado esperar que o produto seja absorvido antes de aplicar o próximo.

Para as pessoas que têm muitos produtos em sua rotina de beleza, então, o melhor é alterná-los por dia e não usá-los todos de uma vez, pois pode gerar um efeito oclusivo.

Como deve ser a rotina de skincare

1. Limpar o rosto: você deve remover todas as toxinas e impurezas que se acumularam no rosto durante a noite. Isso pode ser feito com uma água micelar.

2. Sérum: Para parar o envelhecimento da pele, o sérum será o seu melhor aliado, o ideal é que seja antioxidante, de acordo com o portal da Isdin, assim ela fica protegida da poluição e de outros agentes que a afetam.

3. Contorno de olhos: Deve ser aplicado de manhã, pois reduz a inflamação nessa área e a hidrata.

4. Creme hidratante: Deve ser aplicada após o sérum ou o creme para os olhos.

5. Protetor solar: deve ser aplicado após todo o tratamento e a pele do rosto está pronta para ser maquiada.