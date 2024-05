Os signos que enfrentam os efeitos intensos da Lua nova em Touro

Em 8 de maio de 2024, uma Lua nova em Touro ganha os céus e pode trazer uma grande transformação para alguns signos do zodíaco. Confira aqueles que devem aproveitar esse momento para crescer e como tudo pode acontecer:

Áries

Momento em que sonhos podem se tornar ainda mais importantes e isso o leva a questionar qualquer coisa que possa manter você longe deles, sejam hábitos próprios ou até mesmo relacionamentos que desempenham um papel importante. Muitos limites e novos passos podem ser definidos, o que tende a incentivar sua determinação em lutar pelas próprias convicções, o que não será do agrado de todos.

Escorpião

O amor tomará um espaço especial em sua vida e novos sentimentos ou certezas podem nascer. É o momento de se abrir, mas em alguns acontecimentos será impossível não se atemorizar com a intensidade e o aprofundamento que os laços podem alcançar em sua vida. As emoções fortes e a flor da pele podem nascer com ainda mais presença!

Aquário

A vida pode ser colocada nos eixos e no caminho da estabilidade, mudando bastante a realidade que se estava acostumado, especialmente em assuntos envolvendo pessoas próximas e lar. É hora de se concentrar na cura e na compreensão das emoções, pois os sentimentos voltam a se conectar com o ambiente e os outros, o que pedirá paciência e a desenvoltura de aceitar novos caminhos para certas relações.

Peixes

Conexões poderosas com a intuição e inconsciente podem trazer resposta e até mesmo novas conclusões sobre aspectos que precisam ser curados em sua alma e interior. A mente e os sentimentos se alinham e mostram algumas verdades. É importante se preparar emocionalmente, pois nem toda a resposta que surge agora será de fácil acesso ou aceitação. Hora de usar essa etapa para se orientar e dar melhores novos passos.