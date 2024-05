O que fazer se você se sentir estagnada na vida? Cinco dicas para superar a estagnação

Todas nós já nos sentimos estagnadas uma ou várias vezes na vida. O sentimento de que somos incapazes de avançar causa muito desconforto emocional e pode surgir por várias razões.

Seja porque enfrentamos realidades muito complexas, não gostamos de uma situação em que estamos, mas não temos coragem de sair dela, ou uma experiência anterior nos impede de progredir.

Às vezes, essa sensação é apenas isso. Portanto, quando temos a impressão de estarmos paralisados, é necessário realizar um trabalho de introspecção para concluir honestamente se é isso ou um fato.

Para alcançar isso, é necessário analisar se estamos em um período em que nos sentimos satisfeitos por termos alcançado objetivos significativos, como ter um parceiro ou um emprego satisfatório.

Em alguns casos, o sentimento de estagnação é de fato um reflexo da realidade, mas somos incapazes de reconhecê-lo porque é necessário coragem para fazer um exercício de autoavaliação.

Por outro lado, em outros momentos, sentimo-nos presas, embora não seja o caso, porque desejamos alcançar nossos objetivos mais rapidamente, o que, a longo prazo, nos gera ansiedade, desânimo, frustração e sobrecarga.

No entanto, é crucial fazer essa análise com sinceridade para poder percorrer o caminho correto que nos permita avançar para o lugar que queremos alcançar em todas as áreas da vida.

O que pode nos levar a nos sentirmos estagnados na vida?

Embora todos possamos experimentar um sentimento de estagnação em algum momento, um elemento que aumenta as chances de passarmos por isso é a falta de clareza nas metas.

As pessoas sem um plano definido podem sentir-se presas em uma vida automática em que são incapazes de prosperar. O mesmo acontece com aquelas que estabelecem metas tão altas que não conseguem alcançar.

Da mesma forma, aquelas que passam por mudanças radicais em suas vidas podem entrar mais facilmente em um estado de espera devido à incerteza e dificuldade de se ajustar a contextos inéditos.

Claro, esse sentimento pode nos afetar a ponto de nos impedir de aproveitar a vida. De fato, sentir que não estamos progredindo nos torna presa fácil da tristeza, desmotivação e decepção.

As consequências de não lidar com a sensação de estagnação

Se estes sentimentos não forem abordados, não apenas podem minar nossa capacidade de viver plenamente, mas também de encontrar propósito em nossas vidas. Assim como prejudicar a autoestima.

Tudo isso, eventualmente, pode levar até mesmo à ansiedade e depressão, pois nos fará sentir inseguros sobre o futuro e nossas habilidades para alcançar o que tanto sonhamos.

Além disso, o sentimento de estagnação pode prejudicar nossos relacionamentos interpessoais ao nos fazer sentir desmotivados para ter novas experiências ou nos afastar dos outros.

O panorama pode ficar ainda mais sombrio e os sentimentos de estagnação piorar se percebermos que todos ao nosso redor estão progredindo, enquanto nós ficamos para trás.

Ao ver os outros progredirem nas diferentes esferas de suas vidas, a frustração que sentimos se radicaliza e alimenta a comparação, o desânimo e até a inveja em relação aos outros.

Cada um avança ao seu próprio ritmo...

Embora seja normal nos compararmos, é crucial não esquecer que cada um tem um caminho e compasso de escalada diferente. O que hoje é progresso para alguns, pode não ser para você.

Além disso, é importante lembrar que nem tudo o que reluz é ouro e muitos podem esconder realidades complexas por trás de uma aparência superficial de sucesso, especialmente nas redes sociais.

Por esta razón, em vez de nos concentrarmos na vantagem dos outros, devemos focar no que fazemos por nosso desenvolvimento individual estabelecendo objetivos sensatos para nossas vidas.

Assim como também nutrindo nosso crescimento pessoal e celebrando o fruto de nosso trabalho, mesmo que seja pouco. Além disso, é importante ter em mente que o progresso nem sempre é linear.

No caminho em direção aos nossos sonhos, teremos momentos de altos, baixos e suspensão. Portanto, o ideal é viver um dia de cada vez e ser grato por cada pequena coisa para florescer.

Em conclusão, devemos enfrentar o sentimento de estagnação de forma proativa para recuperar o propósito. No entanto, se não melhorarmos, é necessário consultar um profissional de saúde mental.

Cinco dicas para aplicar se sentir que não está avançando na vida

Se quiser conhecer algumas dicas para superar o sentimento de estagnação e ter uma vida mais prazerosa, continue lendo para descobrir 5:

1. Reexamine as prioridades da sua vida

O primeiro conselho a seguir é reservar um momento para refletir sobre o que você realmente deseja na vida. Pense sobre quais são seus objetivos pessoais e profissionais e certifique-se de que sejam realistas.

2. Estabeleça metas alcançáveis

Depois de definir seus objetivos, você deve dividi-los em pequenas metas alcançáveis. Dessa forma, toda vez que alcançar uma delas, sentirá que está progredindo e isso te motivará a continuar.

3. Abra-se a experiências inéditas

O terceiro conselho é abrir-se a experiências inéditas em qualquer plano. Desde procurar um trabalho diferente até começar a frequentar aulas de qualquer coisa que realmente te interesse.

4. Trabalhe em suas habilidades

Reflita sobre quais áreas da sua vida gostaria de aperfeiçoar e se dedica não só a fortalecer as suas habilidades, mas também a desenvolver novas competências que te aproximem cada dia mais dos teus sonhos.

5. Cuide-se!

Embora possa parecer um conselho absurdo, muitos esquecem de cuidar de si mesmos tanto fisicamente quanto emocionalmente. Este é um passo essencial no meio do processo de sair do modo de espera.