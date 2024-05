O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Sagitário - 4 de Copas

Momento de muitas questões sentimentais e envolvimentos que podem ser com mais de uma pessoa. Atenção extra com intrigas. Relacionamentos poucos claros e tendencia a traição.

Capricórnio – 2 de ouros

Hora de ter mais cuidado com a fuga de compromissos amorosos. Não deixe que o desgaste e as energias de outras pessoas o influenciem a desistir ou não resolver problemas que devem ser solucionados. Não fuja dos conflitos.

Aquário - 5 de Copas

Ao lidar com família e afetos é importante deixar as coisas claras e não renunciar diante dos problemas. Saiba mediar algumas questões e renunciar quando for necessário. Perdas podem acontecer.

Peixes - 9 de Ouros

Momento de passar por tentações ou chances de cair em superficialidades. É melhor preservar sua maturidade e não pensar de forma egoísta. Boas notícias financeiras devem ser tomadas com calma e consciência.