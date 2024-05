O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco. Confira mais:

Áries – 6 de copas

Algumas situações amorosas podem se desenvolver de forma mais lenta do que o esperado e é momento de que as coisas fluam em outro ritmo. O passado pode retornar em seu caminho. É importante pensar bem nas suas decisões a partir de agora.

Touro - 5 de ouros

Momento de muita inteligência para alcançar aquilo que deseja e conseguir resolver situações na vida financeira ou sentimental. Se acontecer alguma perda, é livramento. Saiba agarrar as oportunidades.

Gêmeos – 7 de Paus

Chances importantes podem surgir no âmbito profissional ou em atividades que são importantes para você. Fique atento a negociações e use as palavras a seu favor. A espera pode ser um pouco longa, mas valerá a pena.

Câncer – 7 de ouros

Atenção extra com as reocupações por falta de confiança em si mesmo, elas não devem paralisar sua vida e é momento de descobrir as causas. Generosidade sem necessidade não faz ninguém amar mais ou menos, não se esqueça.