Horóscopo de hoje e as oportunidades que a chuva de estrelas atrai nesta terça-feira, 7 de maio

Áries

Chega até você uma oportunidade profissional, que você deve avaliar e se preparar para tomar uma decisão que pode mudar o seu futuro. Este é um bom momento para propor estratégias. No amor, deixe de lado os mal-entendidos com a família. Você é um ser de luz e harmonia.

ANÚNCIO

Touro

Não desvie do seu caminho, pois é disso que depende o sucesso em alcançar os seus objetivos. Escuta aqueles que têm mais experiência para não cometer erros. No amor, a sua sinceridade pode acabar te trazendo problemas com as pessoas ao seu redor e é por causa desse caráter que qualquer conquista se afasta.

Gêmeos

Prepara-se para iniciar uma nova etapa em um trabalho completamente diferente do que você estava fazendo até agora. A inteligência e a prudência ajudarão a atravessar este processo. No amor, chegou o momento de comunicar à família as decisões que tomaste para que eles se preparem.

Câncer

Nos próximos dias, você terá alguns contratempos no trabalho, mas não se preocupe, pois tudo vai melhorar com o passar dos dias. Tenha cuidado com as pessoas ao seu redor, pois você pode se decepcionar. No amor, você precisa tirar seu relacionamento da monotonia, então seja criativa e busque momentos que os façam sentir plenos.

Leão

Evite a todo custo ficar na defensiva, pois isso pode causar problemas no ambiente de trabalho. Em vez disso, procure melhorar sua personalidade e ser mais comedida ao expressar suas ideias. No amor, vire a página, não funcionou e você tomou a decisão certa. Agora você tem tempo para refletir.

Virgem

A solução para seus problemas passa por uma mudança de atitude e é hora de dar o passo com humildade para não continuar cometendo erros dos quais você pode se arrepender. No amor, confie em seu instinto e ouse sair com aquela pessoa que há muito tempo tenta conquistá-lo. Pode dar muito certo para você.

Libra

Você precisa pedir ajuda para sair da pilha de trabalho que tem. Conte com toda a equipe ao seu redor para não sentir tanto peso. No amor, não permita que terceiras pessoas prejudiquem seu relacionamento. Afaste-as de sua vida e siga em frente, pois essa é a pessoa que você quer ao seu lado.

Escorpião

Não espere que outra pessoa decida por você, isso te tira oportunidades. Você é inteligente e tem capacidade para levar adiante qualquer projeto. No amor, ouça os conselhos que seus amigos e sua família te dão para que você saia da tristeza.

Sagitário

Os tropeços são para aprender, então, leve as coisas com calma e prudência para que possa analisar e resolver. Aproveite este momento para mudar suas estratégias. No amor, este é um momento muito bom para uma conversa profunda e sincera com o seu parceiro, desta forma resolverão algumas diferenças para curar.

Capricórnio

Você terá alguns dias de muito sucesso no âmbito profissional. Seu caráter alegre e sociável permitirá que você resolva conflitos. No amor, deixe a fantasia e a paixão invadirem seu relacionamento para que possam desfrutar e se conectar ainda mais.

Aquário

A sua criatividade fará com que você brilhe no plano profissional. Prepare-se para essa reunião onde terá a oportunidade de demonstrar o quanto você leva bem os negócios. No amor, deixa as diferenças com o teu parceiro por aquele amigo que está sempre perto de ti. Esclarece as coisas para que tudo flua.

Peixes

Prepara-se para superar desafios profissionais para alcançar o cargo ao qual está aspirando. Tudo vai correr muito bem se for determinado e firme nas decisões que deve tomar. No amor, o que é bom sempre demora a chegar. Não desespere, pois aquela pessoa especial estará ao seu lado quando menos esperar.