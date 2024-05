Feng Shui: os poderosos rituais da Blue Monday para atrair a felicidade

O Feng Shui é uma prática milenar de origem taoísta que se baseia em encontrar a harmonia com o espaço habitado, assim como conviver em paz com o ambiente, com os entes queridos e conosco mesmos. Ao longo da história, o Feng Shui desenvolveu muitos rituais e métodos para alcançar a paz interna necessária para enfrentar a vida.

ANÚNCIO

Feng Shui: os melhores rituais para atrair a felicidade para a vida das pessoas

Não se trata apenas de organizar e limpar, às vezes também são necessários alguns passos extras, rituais e limpezas especiais para destruir os obstáculos energéticos e a pesada que não permite avançar no caminho correto. Por isso, existem alguns rituais muito eficazes dentro do Feng Shui que ajudam a alcançar a felicidade plena.

O Feng Shui pode nos ajudar a nos renovar como pessoas (Pexels)

Limpeza com água de flores

Apenas é necessário um recipiente grande, água limpa e flores, como margaridas, camomilas, lavanda, canela ou rosas. Deve-se preparar uma mistura de água com flores na noite anterior e, para uma melhor eficácia, pode-se fazer a infusão por 5 minutos. É necessário ter a água em temperatura elevada e, em seguida, incorporar as flores e folhas para deixá-las em repouso por cinco minutos. No dia seguinte, a limpeza da casa deve ser feita com essa mesma água.

Limpeza com fogo

A limpeza com fogo é uma das mais poderosas de acordo com o Feng Shui. Ao envolver um dos elementos mais fortes da natureza, é possível quebrar qualquer má vibração e destruir qualquer tipo de obstáculo energético. Além disso, o fogo é muito respeitado no mundo espiritual. O ideal é fazer uma limpeza com velas, e é importante aproveitar a noite.

Açúcar com louro

O Feng Shui recomenda acender os carvões com fósforos para adicionar oito folhas de louro e um punhado de açúcar. Ao aquecer os carvões, os ingredientes começarão a defumar e você deverá percorrer todos os cantos da casa, especialmente aqueles espaços com menos presença de pessoas.