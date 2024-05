Calças retas, a maior tendência em calças: três ideias para usá-las em maio

As calças retas lideram as tendências em termos de calças e não é de surpreender. E não é apenas porque são elegantes, versáteis, confortáveis e têm uma silhueta elegante.

ANÚNCIO

Também estão a meio caminho entre as justas skinny jeans que resistem a ser esquecidas e as estilosas baggy jeans que têm estado na moda há vários anos.

Como escolher a calça jeans reta perfeita para mim?

De acordo com a Vogue, as calças jeans retas ideais são aquelas que têm um caimento perfeito na cintura, independentemente do cós que possuam.

Por isso, cada pessoa deve experimentar diferentes modelos até encontrar aquele que consiga o efeito ideal. Também é importante procurar um par com um comprimento que pareça feito sob medida.

Jeans retos são confortáveis, versáteis e combinam com tudo Instagram (Instagram)

Se não encontrar, a dica é procurar um alfaiate que ajude a fazer os ajustes necessários. Dessa forma, você terá um modelo de jeans que se ajusta como uma luva e combina bem com tudo.

Por último, deve-se ter em mente que a largura da perna reta depende do tamanho e da marca. Por isso, o ideal é ir a uma loja e experimentar modelos de todas antes de comprar alguma.

InstagramJeans retos são confortáveis, versáteis e combinam com tudo Instagram (Instagram)

Como são usadas as calças jeans retas?

Devido à sua versatilidade, a calça reta jeans é a peça ideal para ir a qualquer evento nesta temporada e ao longo de 2024. As combinações possíveis com ela são realmente infinitas.

No entanto, de acordo com o street style, essas calças serão usadas em maio com um casaco sofisticado. Abaixo, mostramos três maneiras de usar essa combinação de estilo, de acordo com it girls.

Com jaqueta e botas de couro preto

Um visual ideal para qualquer tipo de compromisso é este da modelo Gigi Hadid. O traje effortless chic foi composto por jeans retos azuis, jaqueta de couro boxy preta e botas combinando.