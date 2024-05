Blush frontal ganha destaque nas maquiagens do Met Gala 2024

O Met Gala 2024, notoriamente conhecido por ditar tendências no universo da moda e beleza, destacou-se este ano pela adesão massiva ao blush frontal, uma técnica que está em voga sob o conceito de “boyfriend blush”.

ANÚNCIO

Este estilo, marcado pela aplicação proeminente do blush não apenas nas maçãs do rosto, mas estendendo-se até as têmporas, emulou uma naturalidade romântica e uma vivacidade juvenil entre as estrelas presentes.

Reinventando a aplicação tradicional do blush

Celebridades como Gigi Hadid e Ayo Edibiri foram vistas desfilando no tapete verde-claro desta edição do gala com suas bochechas acentuadamente coradas, refletindo uma abordagem audaciosa e inovadora à maquiagem.

Gigi Hadid — Foto: Getty Images

Hadid, vestida por Thom Browne, e Edibiri, em Loewe, optaram por um acabamento que complementava de forma sublime seus trajes floridos, realçando a conexão entre a vestimenta e a maquiagem com o tema do evento, “O Jardim no Tempo”.

Ayo Edebiri — Foto: Getty Images

O blush frontal, ao contrário das técnicas mais sutis usadas anteriormente, busca destacar a estrutura óssea e trazer uma frescura ao visual, como se os convidados tivessem acabado de voltar de uma caminhada refrescante.

LEIA TAMBÉM: Internet reage após Katy Perry ‘ir ao Met Gala’ por meio da Inteligência Artificial

Dana Delaney, maquiadora de Edibiri, compartilhou que a inspiração para o look veio diretamente da natureza, desejando que a face de Edibiri “florescesse” a partir do jardim temático do evento.

Outras estrelas, como Dove Cameron e Cynthia Erivo, também abraçaram essa tendência, escolhendo tonalidades que variavam de suaves rosas a intensos rubros, cada uma adaptando a tendência para complementar seu estilo pessoal e os detalhes únicos de seus trajes.

Nicole Kidman — Foto: Getty Images

Esta escolha coletiva não só confirmou o blush frontal como uma tendência dominante, mas também como um símbolo de individualidade e expressão própria no Met Gala.

Fonte: Vogue